«Спартак» — «Сочи». Прогноз: Кононов начнёт сезон РПЛ с победы

13 июля в матче первого тура РПЛ «Спартак» на стадионе «Открытие Арена» в Москве сыграет с «Сочи». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: сделать ставку на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.43.

Анализ матча «Спартак М» — «Сочи» (13.07.2019)

К действиям «Спартака» в межсезонье хватает вопросов, но этим уже никого не удивить: традиция. Несмотря на очевидные проблемы, ждать от москвичей в первом туре российской Премьер-Лиги чего-то кроме победы довольно затруднительно. Хотя они всегда умели удивлять.

У «Сочи» проблемы куда более серьёзные. Клуб сильно затянул с комплектацией состава, в результате чего потерял основную часть предсезонки. Всё это вылилось, например, в товарищеский матч со всё тем же «Спартаком», который новичок РПЛ проиграл со счётом 1:7. И это ещё Аяз Гулиев не реализовал пенальти.

Естественно, с того момента ситуация определённо улучшилась. И всё же бесследно такие вещи не проходят. «Сочи» набирал состав по остаточному принципу, в большинстве случаев подписывая то, что плохо лежит (или то, что хорошо сидит). В команде появилось несколько известных игроков, но случилось это за считанные дни до старта турнира.

Говорить о какой-то сыгранности за столь короткий срок как минимум странно. Больше того — физические кондиции игроков наверняка сильно разнятся, ведь предсезонку они проходили в разных местах. Вариантов у Александра Точилина минимум — играть будут те, кто худо-бедно набрал форму.

«Сочи» наверняка будет добирать по ходу сезона, но на данный момент готовность клуба вызывает сомнения. На своём поле брать три очка с таким соперником «Спартак», грубо говоря, обязан. У гостей нет особого выбора — придётся садиться к своей штрафной, рассчитывая на контратаку или стандарт.

Самый очевидный вариант в такой ситуации — П1 с форой "-1" за вполне приличные 1.75. Все факторы говорят в пользу красно-белых: состав сильнее, взаимопонимания больше, стадион домашний, а судья — Владимир Москалёв. При нём «Спартак» в девяти турах не проиграл ни разу.

Можно взять и фору побольше, однако подопечные Олега Кононова не слишком впечатляют, а в прошлом сезоне часто испытывали проблемы с аутсайдерами и ограничивались одним голом. Сомневаться в победе фаворита трудно, но и вероятность разгрома высокой не назовёшь.

Также стоит рассмотреть ТБ 1 мяча в первом тайме за 1.70 или даже ИТБ 1 мяча «Спартака» в первом тайме за 2.55. «Спартак», как правило, неплохо проводит дебюты, но проседает после перерыва. Защиту «Сочи» трудно назвать крепкой, так что моменты хозяев вряд ли заставят себя ждать. А там уж зависит от реализации.

Ставки на матч «Спартак М» — «Сочи»

«Сочи» наверняка будет добирать по ходу сезона, но на данный момент готовность клуба вызывает сомнения. На своём поле брать три очка с таким соперником «Спартак», грубо говоря, обязан. Самый очевидный вариант в такой ситуации — П1 с форой "-1" за вполне приличные 1.75.

Ставка №1: победа «Спартака» с форой "-1" за 1.75.

Ставка №2: ИТБ 1 мяча «Спартака» в первом тайме за 2.55.

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