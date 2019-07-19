«Ростов» — «Спартак». Прогноз: красно-белые потеряют очки на берегах Дона

20 июля в матче второго тура РПЛ «Ростов» на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону сыграет со «Спартаком». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: сделать ставку на победу жёлто-синих можно с коэффициентом 2.45.

Анализ матча «Ростов» — «Спартак М» (20.07.2019)

На момент выхода линии — ещё до старта сезона — «Ростов» считался аутсайдером этого матча. Коэффициент на его победу к началу первого тура плясал вокруг отметки 3.50. Спустя неделю хозяева идут у букмекеров фаворитом, а коэффициент колеблется в районе 2.40-2.50. Прогруз серьёзный.



Соответственно за минувшие дни на успех подопечных Валерия Карпина были загружены солидные суммы. Объяснение самое что ни на есть очевидное — прогрузы начались по ходу матча с «Сочи», в котором выяснилось, что красно-белые готовы к чемпионату ничуть не лучше собранной по остаточному принципу за две недели команды.



«Спартак» напрочь завалил дебют и в целом создал меньше опасных моментов, но к 70-й минуте гости встали (сказалась скомканная предсезонка), а всё остальное сделал Владимир Москалёв. Неназначенный пенальти, пара сомнительных решений по карточкам и гол Жиго в опорном прыжке позволили набрать три очка.



Дончане, в свою очередь, без лишнего шума убрали с дороги «Оренбург» (2:1), который даже после ухода ряда игроков основного состава остаётся опасным соперником. Моментов у гостей практически не возникало, третий гол «Ростова» был гораздо ближе, чем возможная ничья. Даже без учёта отменённого мяча Байрамяна.



Разумеется, ставить на «Спартак» после увиденного в первом туре практически нереально. Даже если учитывать, что делать выводы по одному матчу крайне опасно. Слишком уж серо и уязвимо смотрелась команда на фоне новичка российской Премьер-Лиги, чтобы всерьёз рассчитывать на полное преображение за одну неделю.



Кроме того, нужно учитывать, что красно-белые не выигрывали в Ростове-на-Дону аж с 2013 года. Московской командой тогда руководил Валерий Карпин, а единственный мяч на 88-й минуте после подачи Кима Чельстрёма с углового забил Маджид Уорис. То есть было это даже не в прошлой, а в позапрошлой жизни.



С тех пор «Спартак» сыграл в Ростове шесть матчей, в которых потерпел пять поражений и набрал лишь одно очко. Случилось это при Массимо Каррере: гости вели со счётом 2:1, но преимущество не удержали и ограничились ничьей. С учётом ужасающей статистики, слабой игры в первом туре и отсутствии Москалёва в судейской бригаде шансы подопечных Олега Кононова высокими не кажутся.



Раз так, стоит изучить П1 с нулевой форой за 1.74 или 1Х через тотал. Например, вариант «Ростов» не проиграет + ТМ 3,5 гола идёт за 1.76. Если вы доверяете статистике, рассмотрите ИТБ 1,5 мяча «Ростова» за 2.55. Дончане забивают на своём поле как минимум два гола на протяжении шести встреч со «Спартаком».

Ставка попроще — ИТБ 1 гола «Ростова» за 1.70. Красно-белые многое позволяют у своих ворот, да и об опасных «стандартах» жёлто-синих забывать нельзя. Отыграть на «ноль» во второй раз подряд при такой защите гостям будет неимоверно сложно.

Ставки на матч «Ростов» — «Спартак М»

Ставить на «Спартак» после увиденного в первом туре практически нереально. Кроме того, нужно учитывать, что красно-белые не выигрывали в Ростове-на-Дону аж с 2013 года. Раз так, стоит изучить П1 с нулевой форой за 1.74 или 1Х через тотал. Например, вариант «Ростов» не проиграет + ТМ 3,5 гола идёт за 1.76.



Ставка №1: победа «Ростова» с нулевой форой за 1.74.



Ставка №2: ИТБ 1 гола «Ростова» за 1.70.

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