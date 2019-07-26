Филип Краинович — Александр Зверев. Прогноз: немцу придётся попотеть

26 июля в четвертьфинальном матче турнира ATP500 в Гамбурге Филип Краинович встретится с Александром Зверевым. Букмекеры считают явным фаворитом немецкого теннисиста: поставить на победу Зверева можно с коэффициентом 1.37.
Анализ матча Филип Краинович — Александр Зверев (26.07.2019)
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Оба теннисиста слабо провели травяную часть сезона. Зверев дошёл до четвертьфинала турнира в Галле, дав равный бой Давиду Гоффену. А вот в остальном всё было совсем ужасно: в Штутгарте его обыграл первый же соперник. И кто — квалифай-соотечественник Дастин Браун из второй сотни рейтинга.
На мейджоре также случился провал. В первом же круге пятая ракетка мира спасовала перед двухметровым Иржи Веселы, пробившимся в основную сетку через квалификацию. Немец упускал брейк-пойнт за брейк-пойнтом, много ошибался и в итоге покинул турнир, несмотря на 24 эйса за четыре сета.
Краинович выступил на траве ещё хуже, а на Уимблдоне тоже завершил борьбу в первом же раунде. Серба остановил немец Доминик Кёпфер — обладатель «уайлд-кард» из второй сотни рейтинга. Но после мейджора соперники поступили по-разному. Зверев взял паузу и в официальных турнирах участия не принимал, а вот Филип в середине июля сыграл в Умаге.
В Хорватии особых успехов он не добился: выбил скромного японца Таро Дэниела, после чего на тай-брейке решающей партии уступил квалифаю Аттиле Балажу. Тем не менее, возвращение на свой любимый грунт с более быстрого покрытия явно пошло теннисисту на пользу. Постепенно он набирает ход.
В первом круге турнира в Гамбурге Краинович спокойно зачехлил крепкого соотечественника Ласло Джере, отдав ему по три гейма в каждом сете. Второй раунд потребовал большего количества усилий: Мартин Клижан украл у него дебютную партию на тай-брейке, но затем серб добавил и проиграл в оставшееся время всего шесть геймов.
Зверев на пути к четвертьфиналу вообще не отдал ни сета, однако соперники были поскромнее. Николас Джарри с Федерико Дельбонисом находятся за пределами топ-50, а главное — играют в последние недели практически без перерыва. При этом наевшийся аргентинец, например, во второй партии дотащил отдохнувшего Александра до тай-брейка.
В общем, тут логичнее всего играть от аутсайдера. Немец сейчас никак не тянет на машину для убийств, так что на любимом грунте Филип способен зацепиться. Мы бы выбирали между двумя вариантами — П1 с форой "+3,5 гейма" за 1.89 и «Краинович выиграет как минимум один сет» за 1.89.
Ставки на матч Филип Краинович — Александр Зверев
Возвращение на свой любимый грунт с более быстрого покрытия явно пошло сербу на пользу — постепенно он набирает ход. Зверев на пути к четвертьфиналу вообще не отдал ни сета, однако соперники были поскромнее и играли в последние недели практически без перерыва. В общем, тут логичнее всего играть от аутсайдера.
Ставка: Краинович выиграет как минимум один сет за 1.89.
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