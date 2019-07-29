«Реал Мадрид» — «Тоттенхэм». Прогноз: Кейн и Алли пробьют Куртуа

30 июля «Реал» на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене сыграет с «Тоттенхэмом» в матче товарищеского турнира «Ауди Кап». Букмекеры отдают небольшое предпочтение испанскому клубу: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 2.13.

Анализ матча «Реал Мадрид» — «Тоттенхэм Хотспур» (30.07.2019)

«Бавария» проводит предсезонный флеш-турнир (все матчи занимают два дня) с 2009 года строго по нечётным годам. Всего состоялось пять розыгрышей «Ауди Кап», три из которых остались за хозяевами. Ещё по разу побеждали испанские клубы: в 2011 году это была «Барселона», в 2017-м — «Атлетико».



«Реал» и «Тоттенхэм» пожаловали на турнир во второй раз. Ранее эти клубы встречались в полуфинальном матче 2015 года, тогда мадридцы выиграли со счётом 2:0, но в итоге остались без трофея. «Бавария» победила со счётом 1:0 благодаря голу Роберта Левандовского в концовке. А «шпоры» в игре за третье место укачали «Милан» (2:0).



С тех пор много воды утекло, команды провели две очные встречи на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2017/18. В каждом случае забивали обе команды, но «Королевский клуб» не побеждал — в Мадриде было 1:1, а в Лондоне только Криштиану Роналду спас испанцев от разгрома (1:3).



Оба клуба во второй половине июля принимали участие в Международном кубке чемпионов. ТТХ оставил хорошее впечатление: одержал волевую победу над «Ювентусом» (3:2) с изумительным голом Кейна на 93-й минуте, а также в равной борьбе уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2). И это при том, что в предсезонке «МЮ» выглядит здорово.



А вот «Реал» вновь расстроил, хотя успел провести три матча с крепкими соперниками. Для начала подопечные Зинедина Зидана по всем статьям уступили «Баварии» (1:3), забив гол престижа только после удаления вратаря мюнхенцев Свена Ульрайха. Затем была игра с «Арсеналом», где удалось спастись с 0:2 и победить в серии пенальти. Хотя лондонцы, мягко говоря, действовали не хуже.



Итогом слабой игры «сливочных» стала головомойка от мадридского «Атлетико». «Королевский клуб» получил 0:6 к 51-й минуте, превратив их к финальному свистку в 3:7. «Матрасники» вполне могли разменять второй десяток голов, а ведь в защите у «Реала» выходили футболисты основной обоймы, а вовсе не 17-летние юнцы.

Зидан явно поговорит с игроками об обороне после недавнего позора, однако проблемы испанского клуба кажутся слишком серьёзными. Одной мотивацией их не решить, ведь Коке с Диего Костой и Фелишем творили у ворот Куртуа что хотели. «Тоттенхэм» сейчас в порядке, так что моменты у англичан будут.



Букмекеры явно переоценивают мадридцев, так что тут логичнее всего играть от аутсайдера. «Реал» пропускал не менее двух голов во всех предсезонных матчах, а потому ИТБ 1,5 мяча «Тоттенхэма» за 2.11 стоит рассмотреть. Х2 за 1.75 или даже П2 с нулевой форой за 2.40 — по вкусу: ставки на исходы товарищеских матчей опасны, но недооценка «шпор» сомнений не вызывает.

Ставки на матч «Реал Мадрид» — «Тоттенхэм Хотспур»

Проблемы испанского клуба с защитой кажутся слишком серьёзными. Букмекеры явно переоценивают мадридцев, так что тут логичнее всего играть от аутсайдера. «Реал» пропускал не менее двух голов во всех предсезонных матчах, а потому ИТБ 1,5 мяча «Тоттенхэма» за 2.11 стоит рассмотреть.



Ставка №1: ИТБ 1,5 мяча «Тоттенхэма» за 2.11.



Ставка №2: «Тоттенхэм» не проиграет за 1.75.