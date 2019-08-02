«Боруссия Д» — «Бавария». Прогноз: в Суперкубке Германии ставим на голы

3 августа «Боруссия Д» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде сыграет с «Баварией» в матче за Суперкубок Германии. Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу мюнхенцев в основное время можно с коэффициентом 2.15.

Анализ матча «Боруссия Д» — «Бавария» (03.08.2019)

Год назад «Боруссия» была близка к чемпионству: главный фаворит под руководством Нико Ковача долго барахлил и исправно терял очки, а вот Люсьен Фавр начал работу на новом месте на порядок лучше. Впрочем, сил «шмелям» не хватило и заданный темп они не потянули, а ключевым моментом стала головомойка от «Баварии» (0:5) в 28-м туре.



Лето в Дортмунде провели бодро. Вернули из Мюнхена Матса Хуммельса, выкупили Пако Алькасера, а также заполучили целый ряд ярких и относительно молодых футболистов. Тут и Юлиан Брандт, и Нико Шульц, и Торган Азар. Кротко смотреть снизу вверх на «Баварию» тут явно не настроены.

Кроме того, «Боруссия» вдоволь поиграла мускулами на предсезонных матчах, во всех случаях одержав победы и забивая от трёх до четырёх голов. Среди соперников были не только «Сиэтл Саундерс», «Удинезе» и легендарный «Санкт-Галлен», но и «Ливерпуль». Разумеется, это всего лишь товарняки, но определённую информацию о степени готовности команды они дают.



«Бавария» в межсезонье заполучила за немалые деньги Бенжамена Павара и Люка Эрнандеса, в остальном костяк не изменился. Предсезонные встречи прошли неплохо. Для начала команда размялась на Международном кубке чемпионов: поражение от «Арсенала» (1:2), а также победы над «Реалом» (3:1) и «Миланом» (1:0).



Затем был домашний Ауди Кап, выиграть его не получилось во второй раз подряд. В полуфинале «Бавария» разнесла «Фенербахче» за полчаса и спокойно доигрывала до финального свистка (6:1), а вот с «Тоттенхэмом» что-то пошло не так. Нико Ковач поберёг лидеров (Левандовски, Мюллер и Коман, например, появились только на 70-й минуте), что сказалось на результате.



«Шпоры» быстро вышли вперёд, смотрелись остро и вели в счёте на протяжении всей игры, но постепенно немцы забрали мяч и сумели отыграться с 0:2. Серия пенальти затянулась, всё решил 14-й удар: Жером Боатенг завалил свою попытку. В целом, лондонцы победу заслужили.



Лидеры «Баварии» поберегли силы перед битвой с «Боруссией», вот только им явно придётся несладко. Соперник набрал отличный ход, заметно укрепился, да ещё и сыграет на своём поле. Это весьма значимый фактор, ведь в четырёх предыдущих очных встречах «шмелей» и мюнхенцев хозяева добивались побед.



Любопытно, что восемь последних матчей «Баварии» и «Боруссии» получались верховыми, а в семи из них забивалось как минимум четыре мяча. При этом ТБ 2,5 гола идёт за нестыдные 1.65, ТБ 3 гола оценивается коэффициентом 2.02, а ТБ 3,5 гола доступен за 2.55. Не будем мудрить и возьмём верх.

Ставки на матч «Боруссия Д» — «Бавария»

В четырёх предыдущих очных встречах «шмелей» и мюнхенцев хозяева добивались побед. Кроме того, восемь последних матчей «Баварии» и «Боруссии» получались верховыми, а в семи из них забивалось как минимум четыре мяча. Потому самый очевидный вариант — играть верх.



Ставка: ТБ 3 гола за 2.02.