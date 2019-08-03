«Рубин» — ЦСКА. Прогноз: Чалов и Влашич пробьют Дюпина

4 августа «Рубин» на стадионе «Центральный» в Казани сыграет с ЦСКА в матче четвёртого тура Российской Премьер-Лиги. Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «армейцев» можно с коэффициентом 2.12.

Анализ матча «Рубин» — ЦСКА (04.08.2019)

«Рубин» стал главным открытием старта чемпионата России, набрав семь очков в трёх турах. И это совсем не тот случай, когда закрытая на все пуговицы команда отскочила несколько раз на коротком отрезке при посредственной игре. Больше того — казанцы вполне могли одержать и три победы, ведь гол «Локомотива» (1:1) был забит с нарушением правил.

Но и без того казанцы превзошли все ожидания. В июле они провели контрольный матч с ЦСКА, в котором получили 0:4 и за 90 минут не создали ни единого момента. Тем удивительнее контраст с увиденным в стартовых турах. Подопечные Романа Шаронова стараются играть первым номером, исправно создают остроту и забивают.

Они, играя в меньшинстве почти час против «Динамо», нашли в себе силы провести контратаку на 93-й минуте и забить победный гол, а не пнуть мяч куда подальше, чтобы удержать ничью. Естественно, это подкупает. Победа над «Ахматом» (1:0) также получилась абсолютно заслуженной, на фоне соперника грозненцы смотрелись вяло и скучно.

Теперь играть предстоит с ЦСКА. Московский клуб набрал шесть очков при весьма посредственной игре. Тем не менее, он постепенно добавляет: в третьем туре задушил «Локомотив» (1:0), полностью ограничив его в первом тайме. После перерыва «железнодорожники» встрепенулись, но один в створ за 90 минут — это несерьёзно.

В прошлом сезоне «армейцы» также буксовали на старте, но через несколько встреч вышли на должный уровень и довольно быстро вернулись в тройку. Похоже, примерно тот же цикл мы видим сейчас: игра с «Крыльями» (0:2) была ужасна, с «Оренбургом» (2:1) — посредственна, а вот с «Локомотивом» — вполне себе хороша.

Виктор Гончаренко умеет проводить работу над ошибками. Так что планомерный прогресс красно-синих не удивляет. С этой точки зрения «Рубину» будет нелегко, ведь при всей симпатичности футбола разница в уровне индивидуального таланта имеется. Кроме того, казанцы в последние годы ужасно играли с ЦСКА — всего одна победа в девяти предыдущих встречах.

Да и та случилась в августе 2017 года, когда ворота москвичей защищал Илья Помазун, допустивший две результативные ошибки к 10-й минуте. Так что П2 за 2.12 и ИТБ 1 гола ЦСКА за 1.64 достойны внимания, ведь «армейцы» забивали в 10 из 11 последних поединков с «Рубином».

Второй вариант — взять верх. Сойдутся две молодые команды, которые умеют играть в футбол и не склонны окапываться у своей штрафной. На парочку голов при таких условиях мы вполне можем рассчитывать. ТБ 2 гола за 1.89 — более чем неплохо, можно даже изучить ТБ 2,5 гола за дивный коэффициент 2.61.

Ставки на матч «Рубин» — ЦСКА

Казанцы ужасно играют с ЦСКА — всего одна победа в девяти предыдущих встречах. Да и та случилась в августе 2017 года, когда ворота москвичей защищал Илья Помазун, допустивший две результативные ошибки к 10-й минуте. Так что П2 за 2.12 и ИТБ 1 гола ЦСКА за 1.64 достойны внимания, ведь «армейцы» забивали в 10 из 11 последних поединков с «Рубином».

Ставка №1: победа ЦСКА за 2.12.

Ставка №2: ТБ 2 гола за 1.89.