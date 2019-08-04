«Реал» или Англия? Мбаппе перерос «ПСЖ», но хочет остаться ещё на год

Пока большинство футбольных СМИ наблюдает за развязкой трансферной саги вокруг Неймара, другой лидер «ПСЖ» сосредоточен исключительно на профессиональных обязанностях, что явно идёт ему на пользу. В прошлом сезоне Килиан Мбаппе наколотил 33 гола в 29 матчах в Лиге 1 (в среднем ему требовалось по 71 минуте для результативного удара), стал с запасом лучшим бомбардиром внутреннего первенства, но уступил Месси в споре за «Золотую бутсу».

Если учесть, что Лео сыграл в Примере-2018/19 на 6 часов больше своего главного конкурента в борьбе за награду, то именно молодой француз способен доминировать в ближайшие годы среди всех форвардов планеты.



Уже вчера Мбаппе в очередной раз поразил чужие ворота и вместе со своим клубом взял очередной трофей. По ходу нынешнего межсезонья СМИ, разумеется, провоцировали различные слухи о будущем Килиана, однако официальные заявления недвусмысленно дали понять, что ожидать перемен логичнее через год. Тем не менее, в некотором смысле наивные букмекерские конторы оставляют открытыми котировки на счёт потенциального перехода француза до момента закрытия текущего трансферного окна.



Линия экспертов практически бесперспективна с точки зрения потенциальной прибыли, но, если вдруг этот текст читает миллиардер, то материал может оказаться полезным. В случае перехода Мбаппе в мадридский «Реал» сыграет ставка за 9.0, трансфер в любой другой клуб доступен за 40.0, а продолжение французом карьеры в «ПСЖ» оценено коэффициентом 1.04. По мнению аналитиков, вероятность сохранения Килианом нынешнего места работы составляет порядка 96%, однако здесь кроется ошибка.

Формально, главный претендент на Мбаппе не собирается предпринимать попытки заполучить француза нынешним летом. На «Чемпионате» выходила публикация о том, что «Реал» отложил трансфер Килиана на 2020 год, что вполне логично с учётом покупки «сливочными» Азара. В теории, за молодого чемпиона мира способен побороться «Манчестер Сити», но «горожане» предпочитают брать несколько футболистов по 50-70 млн, а не одного за 250 млн, хотя политика клуба в любой момент может измениться.

Действующий контракт Мбаппе истекает летом 2022 года, а 29 июня в СМИ появилась информация о том, что Килиан отказывается продлевать контракт с «ПСЖ», предпочитая продолжить карьеру в другой команде. Впрочем, источником публикации была испанская Marca, зачастую представляющая интересы мадридского «Реала», поэтому нельзя быть уверенными в достоверности информации.



Зато более поздняя новость, вышедшая на «Чемпионате», развеяла последние сомнения по поводу ближайшего будущего Мбаппе. Сам Килиан ещё 3 июля сообщил в «Твиттере» о том, что не собирается переходить в другую команду в летнее трансферное окно и проведёт сезон-2019/20 в составе парижского клуба.



Как после подобной публикации букмекеры до сих пор оставляют линию о возможном трансфере форварда – уму непостижимо. Соответственно, наш прогноз очевиден: француз останется в «ПСЖ» за коэффициент 1.04.



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