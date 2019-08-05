«КраСава» разорвал «Зенит», «Спартак» и всю РПЛ. Ставим на успех Савина

В последние годы российские клубы совершили настоящий прорыв по части работы с болельщиками в интернете и привлечения новой аудитории, однако маркетологам грандов ещё предстоит многому научиться. Некоторые акции действительно доходят даже до тех, кто не интересуется футболом, но один новый герой затмил собой всех конкурентов менее, чем за год.

Евгений Савин создал свой Youtube канал 25 августа 2018 года и вывел на новый уровень освещение самого популярного вида спорта в мире. В чём секрет успеха бывшего футболиста сейчас пытаются разобраться многие, а мы лишь приведём некоторые цифры и прогнозы аналитиков на ближайшее будущее о развитии в указанной сфере.

Для сравнения возьмём пятёрку ведущих клубов России по результатам в последние сезоны и сверим несколько стандартных показателей. Никаких ВЦИОМов, 146% и накруток, только голые факты о Youtube каналах грандов РПЛ на момент написания текста.

«Краснодар»

Дата регистрации: 18 апреля 2012 года

Количество подписчиков: 65 тыс.

Общее количество просмотров: 24 млн

«Локомотив»

Дата регистрации: 22 ноября 2011 года

Количество подписчиков: 83 тыс.

Общее количество просмотров: 21 млн

ЦСКА

Дата регистрации: 27 апреля 2010 года

Количество подписчиков: 185 тыс.

Общее количество просмотров: 31 млн

«Спартак»

Дата регистрации: 7 июля 2010 года

Количество подписчиков: 209 тыс.

Общее количество просмотров: 58 млн

«Зенит»

Дата регистрации: 20 марта 2012 года

Количество подписчиков: 471 тыс.

Общее количество просмотров: 150 млн

Похвалить за продуктивную работу с болельщиками следует «Краснодар» и «Зенит». «Быки» зарегистрировали свой канал существенно позже «Локомотива» и ЦСКА, но, обладая меньшим числом подписчиков, уже обошли «железнодорожников» по общему количеству просмотров и постепенно приближаются к «армейцам». У красно-синих практически трёхкратное преимущество над клубом Галицкого по части тех, кто в теории регулярно может отслеживать новые видео, однако столь солидное превосходство не даёт существенных дивидендов.

Если сравнить два наиболее популярных клуба страны, то именно на платформе Youtube разница в работе с болельщиками видна невооружённым глазом. Красно-белые основали свой канал практически на два года раньше сине-бело-голубых и при качественном маркетинге «Спартак» должен был бы опережать всех конкурентов, но «Зенит» выглядит лучше по всем значимым показателям.

У «Зенита» превосходство по числу подписчиков, а общее количество просмотров попросту зашкаливает на фоне «Спартака». Даже при сравнении самых популярных видео с новичками двух команд перевес окажется на стороне Санкт-Петербурга. Короткую презентацию Андре Шюррле посмотрели порядка 177 тыс. пользователей, а первые минуты Малкома в «Зенита» увидели более 521 тыс. человек.

Впрочем, все российские гранды меркнут в Youtube на фоне взорвавшего интернет Евгения Савина. Канал «КраСава» существует чуть меньше года, но общее количество просмотров пользователей уже перевалило за 36 млн, а число подписчиков составляет 661 тыс. человек. Нашим топ-клубам пора брать пример со столь успешного проекта и качественнее освещать внутреннюю жизнь команд, предоставляя болельщикам максимально интересный контент.

«Краснодар», «Локомотив», ЦСКА и «Спартак» имеют в сумме примерно на 120 тыс. подписчиков меньше, чем один Евгений Савин, начавший освещать кухню отечественного футбола совсем недавно. «Зенит» на фоне конкурентов по РПЛ выглядит достойно, маркетинговая служба сине-бело-голубых постоянно творит, но теперь перед всеми появился пример того, как можно продвинуться буквально за считанные месяцы.

Букмекеры также находятся под впечатлением деятельности блогера и предлагают поставить с коэффициентом 1.80 на то, что канал «КраСава» преодолеет планку в 700 тыс. подписчиков к первому сентября нынешнего года. Если Евгений Савин не достигнет указанной отметки на Youtube, то сыграет ставка за 1.90. Так как некоторые видео бывшего футболиста собирают гораздо больше миллиона просмотров, то верховой исход вполне реалистичен.

Оптимистично эксперты оценивают перспективы и сине-бело-голубых на том же видео-хостинге. На пробитие «Зенитом» рубежа в 500 тыс. подписчиков к осени аналитики дают скромный коэффициент 1.25, а обратный вариант доступен за 3.55. Учитывая громкие приобретения клуба с берегов Невы, с букмекерами логично согласиться. Малком добавит популярности команде Сергея Семака, а ведь наставник рассчитывать увидеть ещё одного новичка с именем.

Для увеличения количества подписчиков и просмотров нашим клубам необходимо проделать серьёзную работу. Когда-то Леонид Слуцкий заявил, что Россия – нефутбольная страна. Евгений Савин, выступавший в своё время под руководством нынешнего тренера «Витесса», доказывает нам обратное. Если команды РПЛ и даже ФНЛ сумеют сделать правильные выводы из популярности блогера, то в ближайшее время мы сможем наблюдать качественный контент на постоянной основе.