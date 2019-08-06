«Краснодар» — «Порту». Прогноз: «быки» покажут, как приручить «драконов»

7 августа на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сразится с «Порту». Фаворитом всего противостояния букмекеры считают португальский клуб. На итоговый триумф «драконов» эксперты предлагают коэффициент 1.42, а на выход «быков» в следующую стадию можно поставить за 2.92. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Краснодар» — «Порту» (07.08.2019)

«Краснодар» в субботу соперничал с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, а теперь команду Мурада Мусаева ждёт дебют в главном клубного турнире Старого Света. «Быкам» достался самый сильный из возможных соперников, но на данной стадии сезона расклад сил может оказаться не в пользу «Порту». У Сержиу Консейсау хватает своих проблем, поэтому возможны варианты.



Российских болельщиков тревожит футбол, который «Краснодар» показал в соперничестве с сине-бело-голубыми. Если до выезда в Санкт-Петербург «быки» отгрузили шесть мячей за две встречи с аутсайдерами, то в столкновении с солидным оппонентом коллектив Мурада Мусаева откровенно разочаровал и был не похож сам на себя.

Специалисты и фанаты воспринимают «Краснодар» в качестве клуба с особой философией. Сергей Галицкий выстраивает систему, при которой «быки» должны гнуть свою линию с любым соперником, но мы не увидели ничего подобного в поединке с «Зенитом». Мурад Мусаев заменами пытался усилить атакующую линию, однако переломить ход матча так и не удалось.



В Лиге чемпионов подобного уровня игры «быкам» явно не хватит для прохода в следующий раунд. Ответный поединок с «Порту» пройдёт на «Драгау», поэтому «Краснодару» необходимо создать некоторый гандикап и сохранить реальные шансы перед выездом. Главными козырями хозяев должны стать своё поле, соревновательная практика и дисквалификация Сержиу Консейсау.



25 мая «Порту» уступил в Суперкубке Португалии, а в оставшееся время «драконы» проводили лишь товарищеские матчи. Команда Сержиу Консейсау одолела «Фулхэм», «Бетис» (по пенальти), «Хетафе» и уступила «Монако». Форма футболистов из-за отсутствия официальных встреч не может быть идеальной, к тому же Данилу Перейра испортил атмосферу своей ссорой с наставником.



По стоимости состава гости смотрятся предпочтительнее, но переполненный стадион и начало сезона для «Порту» обязательно сыграют свою роль. Букмекеры даже в первом матче считают фаворитом «драконов», что, на наш взгляд, несколько опрометчиво. Перспективно выглядит фора «0» на «Краснодар» за 2.02.



Если мы вспомним весну, то увидим лишь одно домашнее поражение у «быков» от всё того же «Зенита». С «Байером» и «Валенсией» коллектив Мурада Мусаева заканчивал матчи с ничейным счётом, а «Порту» можно назвать командой сопоставимого уровня. Да, сейчас «Краснодар» не в лучшем тонусе, однако и формой «драконов» нельзя восхищаться.



Вряд ли гости станут играть именно на победу, рисковать перед ответным поединком в Португалии слишком опрометчиво. Мирный исход принесёт нам возврат, а виктория хозяев позволит рассчитывать на прибыль, да ещё и с коэффициентом выше двойки.



В еврокубках клуб Сергея Галицкого выглядит достойно и редко даёт повод для критики. Нет никаких сомнений в том, что Мурад Мусаев сделает выводы из неудачного по игре поединка с «Зенитом», и команда добавит. Новички «Краснодара» покупались именно под Лигу чемпионов, теперь им нужно оправдывать авансы и на одной волне с болельщиками выдать свой максимум.

Также предлагаем присмотреться к ставке на гол «быков» во втором тайме за 1.89. Первый официальный после межсезонья проводить всегда тяжело, поэтому «Порту» с высокой вероятностью будет испытывать проблемы ближе к концовке матча. В теории именно «Краснодар» получит преимущество в физике после перерыва, а забитый стадион и эмоции от статусного соперника погонят хозяев вперёд. «Драконы» никогда не являлись коллективом с идеальной обороной, парни Мурада Мусаева создадут несколько убойных моментов.

Ставки на матч «Краснодар» — «Порту»

Букмекеры переоценивают «Порту», чем мы и постараемся воспользоваться. У «драконов» не было официальных матчей после завершения сезона в мае, главный тренер дисквалифицирован, а первый поединок пройдёт на шикарном стадионе «Краснодара». Фора «0» на «быков» идёт за сочные 2.02, что похоже на ошибку экспертов. Хозяева должны выглядеть лучше с точки зрения физических кондиций, поэтому за 1.89 возьмём гол коллектива Мурада Мусаева во втором тайме.



Ставка №1: победа «Краснодара» с форой «0» за 2.02



Ставка №2: гол «Краснодара» во втором тайме за 1.89