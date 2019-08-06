Денис Шаповалов – Доминик Тим. Прогноз: принц грунта не сразу привыкнет к харду

7 августа на турнире серии Masters в Монреале Денис Шаповалов в матче второго круга сыграет с Домиником Тимом. Букмекеры отдают предпочтение теннисисту из Австрии: поставить на победу Тима можно с коэффициентом 1.69.

Талантливый канадец заваливает нынешний сезон по всем статьям. Провалены все мейджоры: третий круг Australian Open и поражение от Новака Джоковича – это не страшно, но вылеты в стартовых раундах Ролан Гаррос и Уимблдона от середняков тура никак нельзя считать чем-то терпимым.



Собственно, за весь 2019 год в актив можно записать только турнир в Майами (поражение от Роджера Федерера в полуфинале), да с натяжкой Индиан-Уэллс (четвёртый круг) и Роттердам (четвертьфинал). Травяная часть сезона получилась кошмарной, в Монреаль Шаповалов прибыл с четырьмя вылетами в первом круге подряд.



Разумеется, это значительно повлияло на его позиции в рейтинге. Денис заметно отдалился от топ-20, но основные трудности ещё впереди. В ближайшие месяцы ему придётся защищать солидное количество рейтинговых очков, что при текущем уровне игры выглядит довольно сложной задачей.



Тем не менее, в Монреале ему наконец-то удалось преодолеть первый круг. Для этого пришлось разобраться с Пьером-Югом Эрбером. Француз слабо держал подачу (62% выигранных розыгрышей на первом мяче) и Шаповалов регулярно получал брейк-пойнты. За два сета он успел сделать четыре брейка, чего с лихвой хватило для прохода.



Следующий соперник гораздо опаснее. Тим – один из лучших теннисистов мира по игре на приёме, спокойно укрощающий пушечные подачи. Это важно сразу по двум причинам. Во-первых, канадец остро зависит от своей подачи. Если она не даёт преимущество, появляется нервозность и всё трещит по швам.



Второй момент – у Дениса в последнее время очень много двойных ошибок. Если проблема не уйдёт сама собой за сутки, колючий Тим доставит сопернику кучу неудобств уходящими мячами, выбивающими ударами и отличной игрой на задней линии. Между прочим, единственную очную встречу австриец забрал безо всяких хлопот.



Было это в Акапулько-2018, как раз на харде (6:2, 6:3). Единственная проблема Доминика – он не играл на харде с марта, отдавая предпочтение любимому грунту. Обычно переход с глины на быстрое покрытие даётся нелегко, так что «первый сет результативнее второго» за 2.38 смотрится интересно. Время на адаптацию Тиму наверняка потребуется.

В остальном преимущество австрийца не вызывает сомнений: если он сумеет быстро приспособиться, то рано или поздно дождётся ошибок нестабильного Шаповалова. П2 за 1.69 – нормально, можно даже рассмотреть П2 с форой «-1,5 гейма» за 1.80.

Ставки на матч Денис Шаповалов – Доминик Тим

Тим – один из лучших теннисистов мира по игре на приёме, а у Дениса в последнее время очень много двойных ошибок. Единственную очную встречу на харде австриец забрал безо всяких хлопот (6:2, 6:3). Если он сумеет быстро приспособиться к покрытию, то рано или поздно дождётся ошибок нестабильного Шаповалова.



Ставка №1: первый сет результативнее второго за 2.38.



Ставка №2: победа Тима за 1.69.