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Д. Векич – С. Кузнецова, 8 августа 2019, прогноз на матч в Торонто

Ставки на матч Донна Векич – Светлана Кузнецова
Алексей Серяков
Донна Векич – Светлана Кузнецова. Прогноз: россиянка покинет турнир в Торонто
По очным встречам на харде Кузнецова впереди, но сейчас она выступает ниже привычного уровня
Ставки 0

8 августа на женском турнире серии Premier в Торонто Донна Векич в матче второго круга сыграет со Светланой Кузнецовой. Букмекеры отдают предпочтение теннисистке из Хорватии: поставить на победу Векич можно с коэффициентом 1.42.

Анализ матча Донна ВекичСветлана Кузнецова (08.08.2019)

08 августа 2019 года, четверг. 02:00 МСК
Торонто. 2-й круг
Матч не начался
Донна Векич
24
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Светлана Кузнецова
198
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
1 2 3
           
     
     
           

Кузнецова вернулась на корт в апреле, но никак не может набрать достойную форму. В последние месяцы она мало играет: до прилёта в Торонто принимала участие только в двух мейджорах, а турнир в Вашингтоне пропустила из-за затянувшихся проблем с получением визы.

На Ролан Гаррос и Уимблдоне задержаться не вышло, в обоих случаях пришлось прекратить борьбу в первом же раунде. В Париже Светлана в двух партиях уступила квалифаю Кристине Кучовой из третьей сотни рейтинга, а в Лондоне не справилась со средненькой Элисон ван Эйтванк (4:6, 6:4, 2:6).

В Торонто россиянке повезло с жеребьёвкой: в стартовом раунде досталась 18-летняя китаянка Сиюй Ван из второй сотни рейтинга, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. Кузнецова одержала первую победу с 4 мая (6:2, 6:4), когда на турнире в Мадриде разобралась с Ариной Соболенко.

Для первого матча после долгого простоя получилось неплохо: мощь никуда не делась, а соперница идеально подходила для роли спарринг-партнёра. Россиянка выиграла аж 84% розыгрышей после попадания первым мячом, хотя не совершила ни одного эйса. Но дальше будет гораздо труднее.

Юная китаянка допускала много брака, совершив аж семь двойных ошибок. Этого хватило, чтобы Светлана получила три брейк-пойнта и реализовала каждый из них. Но от Векич ждать такой щедрости не приходится: она редко опускается ниже определённой планки и практически не допускает срывов.

Хорватка здорово вернулась на хард: дошла до полуфинала в Сан-Хосе и вытянула тяжелейшую игру у сильной Мэдисон Кис в первом круге турнира в Торонто (3:6, 7:6, 7:6). Она явно находится в хорошей форме. Если Донна успела восстановиться после трёхсетового триллера, то наверняка пройдёт дальше.

По очным встречам на харде Кузнецова впереди (2:1), однако на данный момент она выступает ниже привычного уровня и едва ли сумеет зацепиться. Мы бы выбирали между ИТМ Кузнецовой 9,5 гейма за 1.95 и П1 в двух сетах за 2.00.

Ставки на матч Донна ВекичСветлана Кузнецова

В Торонто россиянке повезло с жеребьёвкой: в стартовом раунде досталась 18-летняя китаянка Сиюй Ван из второй сотни рейтинга, которая пробилась в основную сетку через квалификацию и много ошибалась. Но от Векич ждать такой щедрости не приходится: она редко опускается ниже определённой планки и практически не допускает срывов.

Ставка: победа Векич в двух сетах за 2.00.

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