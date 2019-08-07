Николоз Басилашвили – Александр Зверев. Прогноз: букмекеры недооценивают грузина

8 августа на мужском турнире серии Masters в Монреале Николоз Басилашвили в матче третьего круга сыграет с Александром Зверевым. Букмекеры отдают предпочтение теннисисту из Германии: поставить на победу Зверева можно с коэффициентом 1.44.

Зверев никак не может набрать ход, в последний раз его игра выглядела цельно на более-менее продолжительном отрезке ещё в прошлом году. С наступлением нового сезона начался регресс: практически все мейджоры и «мастерсы» он заваливает, а геройствами на мелких турнирах никого не удивишь.



После позорного вылета в первом круге Уимблдона от рук квалифая Иржи Веселы случился полуфинал в Гамбурге, но во многом этот успех объясняется сеткой. Александр выбил трёх середняков (Николаса Джарри, Федерико Дельбониса и Филипа Краиновича), уступив первому же серьёзному оппоненту.



Старт в Монреале также получился неубедительным. Немецкий теннисист весьма средненько отыграл с Кэмероном Норри, не обошлось даже без тай-брейка. Если бы не мощная подача и гигантские проблемы британца на приёме, для седьмой ракетки всё могло бы закончиться в первом же матче.



В третьем круге проверка будет посерьёзнее. Басилашвили тоже не отличается стабильностью и регулярно устраивает натуральные американские горки в рамках одной встречи. Но сейчас у него явно пошла белая полоса: игра даётся, эмоциональный фон замечательный. Ведь он выиграл турнир в Гамбурге.



Именно он высадил Зверева в полуфинале, причём во многом благодаря более уверенным действиям в переломные моменты. Николоз забрал тай-брейк в решающей партии, а всего по ходу пяти матчей в Гамбурге играл трёхсетовики аж трижды. И взял все до единого – у Лондеро, Зверева и Рублёва.

Между финалом в Германии и первым матчем в Монреале прошла неделя, так что проблемы со свежестью возникнуть не должны. В Канаде грузин продолжил заниматься любимым делом — в стартовых кругах дважды сыграл третью партию. И оба раза оказался сильнее. Пострадали Душан Лайович и Ян-Леннард Штруфф.

Николоз сейчас как минимум не хуже, так что вариант «Басилашвили выиграет хотя бы один сет» за 1.78 смотрится чудесно. Любители рисковать могут рассмотреть П1 за 2.97, третий сет за 2.72 или даже П2 в трёх партиях за 4.90. Слишком уж часто грузин в последнее время выдаёт победные триллеры.

Ставки на матч Николоз Басилашвили – Александр Зверев

Две недели назад Басилашвили победил Зверева (правда, на грунте) и стал чемпионом турнира в Гамбурге. В целом сейчас он смотрится как минимум не хуже потерявшего свою игру немца, так что аккуратный вариант «Басилашвили выиграет хотя бы один сет» за 1.78 смотрится чудесно.



Ставка: Басилашвили выиграет хотя бы один сет за 1.78.