«Монако» — «Лион». Прогноз: Головин и Фалькао разберутся со «львами»

9 августа на стадионе «Луи II» в матче первого тура Лиги 1 «Монако» сойдётся с «Лионом». Букмекеры отдают небольшой перевес гостям и предлагают поставить на «львов» за 2.43. Виктория команды Александра Головина доступна за коэффициент 2.98. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Монако» — «Лион» (09.08.2019)

После розыгрыша Суперкубка Франции в Китае, где титул, разумеется, завоевал «ПСЖ», пришло время и для старта национального первенства. Афиша первого матча сезона в Лиге 1 достаточно громкая по местным меркам, да и для российских болельщиков здесь будет на что посмотреть. Александр Головин готов играть, что уже не может не радовать.



Прошлый сезон стал для «Монако» одной гигантской катастрофой, в которую уместились увольнение и возвращение Жардима. Красно-белые сумели сохранить прописку в высшем французском дивизионе и теперь готовы вновь бороться за место в еврокубках. Несмотря на провальное выступление «монегаскам» в очередной раз удалось завершить межсезонье с положительным балансом, помог трансфер Тилеманса в «Лестер Сити». Главным приобретением для клуба стал выкуп контракта Мартинша из «Атлетико Мадрид».

«Лион» пошумел не только в Лиге 1, но и сумел показать себя в Лиге чемпионов. «Львы» уже на стадии плей-офф попробовали побороться с «Барселоной», однако каталонцы уверенно прошли дальше. Тем не менее, боссам французской команды удалось выручить порядка € 108 млн на продажах Менди и Ндомбеле (оба отвечали за оборонительный блок), а вот переход Фекира в «Реал Бетис» за сумму около € 20 млн выглядел странно. Сильвиньо получил в своё распоряжение новых футболистов, которых ещё необходимо вписать в схему.



По ходу нынешнего межсезонье «Лион» дал немало поводов для тревоги своим болельщикам. Понятно, что команда находилась под нагрузками, лидеры восстанавливались, а тренер наигрывал новые сочетания, но счёт на табло всё равно остаётся в памяти. «Львы» и «монегаски» по суммарной стоимости игроков идут на второй и третьей строчках во Франции, однако фаворитом предстоящего поединка букмекеры видят именно гостей.



В сезоне-2018/19 «Лион» и «Монако» обменялись домашними победами, а котировки на предстоящий поединок больше обусловлены прошлыми провалами красны-белых. На наш взгляд, следует присмотреться к индивидуальному тоталу хозяев больше 1 за 1.70. Раз букмекеры недооценивают Головина и компанию, то стоит этим воспользоваться.



Товарищеские матчи далеко не всегда отображают реальную силу команд, но «Лион» позволял соперникам поражать свои ворота в каждой из пяти встреч. За указанные поединки соперники «львов» отгрузили им аж 13 мячей. Жардим провёл с «Монако» полноценные сборы, Фалькао всё ещё в порядке, Головин готов оправдывать авансы, и лазарет красно-белых практически опустел. Один гол хозяев принесёт нам возврат, а дальше уже пойдёт прибыль.

Ставки на матч «Монако» — «Лион»

«Лион» продал двух важнейших футболистов, отвечающих за оборону, и в межсезонье пропустил 13 мячей за 5 матчей. У «Монако» также не всё хорошо с линией защиты, но Фалькао, Головин и Фабрегас создадут достаточно моментов у чужих ворот. Индивидуальный тотал красно-белых больше 1 за 1.70 выглядит надёжно.



Ставка: индивидуальный тотал «Монако» больше 1 за 1.7