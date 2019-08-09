Россия – Мексика. Прогноз: без шансов и вариантов

9 августа сборная России в Санкт-Петербурге начнёт олимпийский отбор матчем с Мексикой. Встреча будет быстрой и скучной.

Анализ матча Россия – Мексика (9.08.2019)

По этому матчу в принципе особо нечего говорить, слишком тут все понятно. Наша сборная после Лиги наций усилилась. Появились Михайлов, Мусэрский, Бутько и Вольвич. Если какая-то позиция и вызывает вопросы, то только доигровка. Альтернативы Волкову и Клюке там нет. Есть Воронков и Семышев, оба талантливые, оба – будущее, но опыта ни тому, ни другому катастрофически не хватает. Так что, если вдруг что-то пойдет не так, то придется, видимо, Максиму Михайлову переходить в это амплуа. Как и в Казани в этом сезоне.

Но сегодняшний матч – точно не из такой категории. Сборная Мексики, на мой взгляд, едва ли не слабейшая команда среди всех отборочных групп. Можно сказать, сборной России повезло. Чтобы оценить силу этой сборной, достаточно посмотреть на ее результаты на недавно прошедших Панамериканских играх. Мексика играла там основным составом. Команда проиграла США и Бразилии, причем не основным составам этих сборных, а также сборной Чили. Чилийцев мы наблюдали недавно на Challenger Cup, ничего особенного в этой команде, как вы понимаете, нет.



Из более менее известных игроков у мексиканцев можно выделить Педро Ранхеля. Опытный пасующий поиграл во Франции и в Испании. Но ничего выдающегося там нет и близко.



Тем не менее, нельзя эту команду недооценивать. Напомню, что на ЧМ-2014 команда Андрея Воронкова даже отдала Мексике одну партию. Повторять ошибок нельзя. Хотя сейчас наша команда явно посильнее будет.

Ставки на матч Россия – Мексика (9.08.2019)

Вопросом о том, кто выиграет, задаваться не стоит, понятно, что это будет сборная России. Даже на победу в трех сетах букмекеры предлагают грустный коэффициент 1.07.



Вариантов для ставок особенных здесь нет. Фора (-30,5) опасная, все понимают, что Туомас будет проводить ротацию, три матча за три дня — испытание для игроков. Я предлагаю попробовать сыграть тотал самого результативного сета меньше 43.5 очка. И коэффициент хороший, 2,04, да и не выпустить мексиканцев из 18 очков в каждой партии нашим ребятам вполне по силам. Рискованно, но на этот матч лучшей ставки я не вижу.



Ставка: тотал самой результативной партии меньше 43,5 очка за 2.04.