«Кристал Пэлас» — «Эвертон», «Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Прогнозы на АПЛ

10 августа на «Селхерст Парк» в матче первого тура АПЛ «Кристал Пэлас» встретится с «Эвертоном». Букмекеры отдают предпочтение гостям и предлагают поставить на победу «ирисок» за 2.43. Чуть позже на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» одноимённый клуб примет «Астон Виллу». Аналитики не сомневаются в успехе «шпор» и дают скромный коэффициент 1.33 на викторию коллектива Маурисио Почеттино.

Прогноз матча «Кристал Пэлас» — «Эвертон» (10.08.2019)

В прошлом сезоне АПЛ «Кристал Пэлас» и «Эвертон» были типичными середняками. Обе команды не претендовали всерьёз на места в еврокубках, да и о борьбе за сохранение прописки речи не велось. Руководство «орлов» не стало увольнять Роя Ходжсона, хотя рассчитывать на серьёзный прогресс с консервативным наставником не приходится.

Да, старина Рой всегда старается наладить атмосферу в коллективе и пользуется уважением футболистов, но его тактический рисунок подходил для АПЛ, пожалуй, десятилетней давности в лучшем случае. «Кристал Пэлас» в основном полагается на физические данные и борьбу, предпочитая прострелы и навесы многоходовым комбинациям. Зачем такой команде Фёдор Чалов — не совсем понятно.

«Эвертон» упорно продолжает попытку ворваться в топ-6 АПЛ. «Ириски» скупают всё, что плохо лежит и порой совершают трансферы, ещё пять лет назад казавшиеся немыслимыми для клуба, который редко выступает в еврокубках и уже давно не претендует на самые высокие места. Марку Силва старается использовать индивидуальное мастерство своих футболистов, получается с переменным успехом.

Перед выбором ставки на предстоящий поединок логичнее всего посмотреть историю личных встреч. В очных противостояниях за последние девять матчей у «Эвертона» четыре победы, а ещё пять дуэлей завершились мирным исходом. «Кристал Пэлас» победил в сентябре 2014 года, после чего доминировать стали «ириски». Фора «0» на гостей доступна за коэффициент 1.71, с точки зрения статистики вариант беспроигрышный.

У «орлов» фактически только одно потенциальное преимущество – свой стадион с шумными фанатами. Если брать игру, тактическую гибкость, уровень исполнительского мастерства и потенциал, то здесь превосходство у «ирисок». Разумеется, сильное влияние на исход поединка окажет физическая форма команд, но по данной части мы пока не обладаем достаточным количеством информации.

Ставка на матч «Кристал Пэлас» — «Эвертон»

«Кристал Пэлас» проведёт первый матч в новом сезоне АПЛ на своём поле, но одержать победу «орлам» будет нелегко. «Эвертон» не уступает ближайшему сопернику уже на протяжении девяти встреч. Предлагаем присмотреться к форе «0» на «ирисок» за 1.71. Рой Ходжсон слишком примитивен, а у Марку Силвы больше разнообразия и футболисты мастеровитее.

Ставка: победа «Эвертона» с форой «0» за 1.71

Прогноз матча «Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла» (10.08.2019)

«Астон Вилла» спустя несколько лет вернулась в высший дивизион английского футбола и теперь нацелена задержаться в АПЛ на долгие сезоны. Состав «львов» откровенно слабоват для соперничества с грандами и даже середняками, но тренер Дин Смит не просто так выиграл Чемпионшип. У болельщиков достаточно предпосылок для веры в лучшее.

«Тоттенхэм» в очередной раз максимально близко подобрался к трофею, причём не к какому-нибудь, а самому значимому, однако удача снова отвернулась от «шпор». Руководство лондонского клуба не стало долго расстраиваться и совершило приобретения, позволяющие Маурисио Почеттино проводить более качественную ротацию состава и усилить внутреннюю конкуренцию.

Цели обеих команд на сезон очевидны. «Тоттенхэм» постарается навязать борьбу «Манчестер Сити» и «Ливерпулю», успешно выступить в Европе и при стечении обстоятельств зацепить один из кубковых трофеев. «Астон Вилла» будет костьми ложиться в каждом домашнем матче, а на выезде «львы» в основном сосредоточатся на контратаках. Любая позиция выше 18-ой станет достижением для Дина Смита.

Учитывая задачи соперников и место проведения матча, итоговый результат практически не вызывает сомнений, вопрос лишь в итоговой разнице в счёте. На наш взгляд, «шпоры» на классе раскатают аутсайдера, поэтому предлагаем подумать о форе «-1,5» на хозяев. Состав «Тоттенхэма» на несколько порядков сильнее, а той же «Астон Вилле» понадобится время, чтобы адаптироваться к уровню АПЛ.

В концовке прошлого сезона Маурисио Почеттино испытывал массу проблем из-за плотного графика и большого количества травм. Когда на «шпор» не давят внешние факторы и нет огромного количества футболистов с повреждениями, то «Тоттенхэм» способен переигрывать даже грандов АПЛ, а о скромной «Астон Вилле» остаётся надеяться только на промахи хозяев. Реальных шансов зацепиться у «орлов» практически нет.

Ставка на матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Астон Вилла»

«Тоттенхэм» качественно подготовился к новому сезону и готов уже на старте подтвердить свои амбиции. «Астон Вилла» вернулась в АПЛ спустя несколько лет, состав команды не тянет даже на уровень середняков, поэтому даже разгрому гостей удивляться не стоит. Нам же хватит и более скромного результата, фора «-1,5» на «шпор» за 1.97 достойна рассмотрения.

Ставка: победа «Тоттенхэма» с форой «-1,5» за 1.97.