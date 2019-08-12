«Порту» — «Краснодар». Прогноз: два подряд низа в этой паре исключены

13 августа на стадионе «Драгау» состоится ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором «Порту» примет «Краснодар». Фаворитом как отдельно взятого поединка, так и всего противостояния букмекеры считают «драконов». Поставить на победу хозяев эксперты предлагают за 1.59. Виктория «быков» оценена коэффициентом 5.65. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Порту» — «Краснодар» (13.08.2019)

Первый матч между «Краснодаром» и «Порту» оставил немало вопросов. На свежих ногах португальцы выглядели лучше, а российский клуб большую часть времени занимался позиционной обороной. После перерыва «быки» ни в чём не уступали, но ближе к концовке матча пропустили обидный гол, который имеет все шансы на то, чтобы оказаться решающим.



Следует отметить огромное количество брака со стороны обеих команд, в этом компоненте коллективам есть над чем работать, и главные тренеры как раз получили возможность для улучшения качества игры. Мурад Мусаев сделал лишь пару перестановок в стартовом составе в поединке с «Рубином», а коллега Сержиу Консейсао поменял трёх футболистов перед сражением с клубом «Жил Висенте».

«Краснодар» в меньшинстве смог удержать победный счёт в матче с казанцами, а «драконы» достаточно сенсационно уступили во внутреннем первенстве. Воспринимать всерьёз данные результаты перед очной встречей в Лиге чемпионов не стоит, показательным является другой момент. Наставники осознанно предоставили дополнительную возможность сыграться своим основным исполнителям, избегая многочисленной ротации перед ответственным поединком.



Букмекеры не сомневаются в успехе хозяев, что вполне логично. «Порту» одержал победу на выезде, команда Сержиу Консейсау представляет из себя опытнейшего еврокубкового бойца, одолеть которого на его поле мало кому удаётся. На викторию «драконов» аналитики выставляют коэффициент 1.59, а на проход португальского гранда дают жалкие 1.12. Ставить на хозяев слишком невыгодно даже несмотря на невыразительный футбол в исполнении «Краснодара».



Мураду Мусаеву придётся обойтись без Ари, слабое впечатление произвёл Берг, тренерский штаб вполне может довериться Игнатьеву. На счету Ивана уже три мяча в РПЛ за 204 минуты, молодой форвард способен выстрелить и на уровне Лиги чемпионов. Счёт первого матча уже не позволяет «быкам» действовать осторожно, «Краснодару» придётся рисковать, идти вперёд и искать счастье у чужих ворот.



«Порту» — это команда не из робкого десятка. На своём поле против уступающего в классе оппонента «драконы» в любом состоянии согласятся атаковать на встречных курсах. У Сержиу Консейсау не тот коллектив, который станет оборонять счёт 1-0. Тотал больше 2,5 доступен за классические 1.90, что нас полностью устраивает.

Даже если вспомнить прошлогодние матчи «Порту» с «Локомотивом», то в них мы не увидим никакой осторожности со стороны португальцев. «Драконы» созидали при любом счёте на табло и радовали зрителей забитыми мячами. У «Краснодара» нет выхода, гостям желательно сообразить хотя бы пару голов. Мы привыкли считать «быков» одной из самых играющих команд страны, вот только три последних поединка команды Мурада Мусаева были низовыми, пора уже выдать верх.



Редко возникает ситуация, чтобы два атакующих коллектива в обоих поединках противостояния демонстрировали низкую результативность. Если итог первого сражения можно списать на разведку, не самый лучший тонус и некоторую скованность, то теперь соперников уже ничто не отвлечёт от атакующего футбола с массой опасных моментов.

Ставка на матч «Порту» — «Краснодар»

В первом матче «Краснодар» и «Порту» выдали низовой поединок, но обе команды являются атакующими. Охранять кукурузу «быкам» уже нет необходимости, гостям придётся раскрываться, а «драконы» любят и умеют играть на встречных курсах. Тотал больше 2,5 за 1.90 выглядит интересно.



Ставка: тотал больше 2,5 за 1.90