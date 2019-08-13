Даниил Медведев – Кайл Эдмунд. Прогноз: россиянину хватит сил после финалов

13 августа в матче первого круга мужского турнира категории Masters в Цинциннати Даниил Медведев сыграет с Кайлом Эдмундом. Букмекеры отдают небольшое предпочтение российскому теннисисту: поставить на победу Медведева можно с коэффициентом 1.64.

Медведев очевидно прибавил и в последнее время выглядит очень грозно. Уверенное место в топ-10 рейтинга кажется абсолютно заслуженным, ведь предыдущие два месяца получились на зависть. Теннисист выдал четыре хороших турнира подряд и едва ли планирует останавливаться.

В Лондоне удалось дойти до финала, по пути высадив трёх крепких соперников – Фернандо Вердаско, Люку Пуи и Диего Шварцмана. На Уимблдоне всё закончилось в третьем круге, но там был хитрый Давид Гоффен и пять сетов: россиянин не совладал с нервами и завалил концовку.

С возвращением на хард стало только лучше. Два финала подряд на крупных турнирах. В Вашингтоне (категория ATP500) на пути к решающему матчу Даниил не проиграл ни единого сета, хотя сражался, например, с Марином Чиличем и Фрэнсисом Тиафо. А вот в финале крепости нервов не хватило – энергетический вампир Ник Кирьос забрал оба тай-брейка.

После этого Медведев проявил себя на «мастерсе» в Монреале. Вновь не отдал ни единого сета на пути к финалу, хотя уровень оппозиции был ого-го: все соперники из топ-40, а двое (Доминик Тим и Карен Хачанов) – из топ-10. Правда, в главной игре удалось взять лишь три гейма, но на то есть две причины.

Во-первых, Рафаэль Надаль. Во-вторых, сильный ветер. Испанец с его любовью к кручёным ударам быстро адаптировался к погодным условиям, а вот россиянин привык бить плоско. В результате солидную часть ударов уносило в аут и бить приходилось с запасом. Для Рафы это подарок.

Сразу после Монреаля Надаль снялся с турнира в Цинциннати, чтоб отдохнуть и подготовиться к USOpen. Даниил проиграл два финала за неделю, но брать паузу не стал и заявил, что продолжит бороться. В принципе, в 23 года такие нагрузки не критичны и на один-два матча его вполне должно хватить.

Тем более что соперник по первому кругу более чем проходимый. 24-летний Кайл Эдмунд держится в топ-30 за счёт стабильности. Свои 1-3 победы он одерживает практически всегда, но далеко на серьёзных турнирах, как правило, не проходит. Во втором раунде Монреаля он взял у Медведева всего три гейма.

За четыре дня расклад сил не поменялся. Логика простая: если бы россиянин сильно устал, то просто отказался бы от участия. Раз он этого не сделал, уровень готовности как минимум неплохой. А разница в классе сомнений не вызывает. П1 с форой «-1,5» гейма за 1.80 смотрится хорошо.

Ставки на матч Даниил Медведев – Кайл Эдмунд

Даниил проиграл два финала за неделю, но брать паузу не стал и заяви. В принципе, в 23 года такие нагрузки не критичны и на один-два матча его вполне должно хватить.Тем более что соперник по первому кругу более чем проходимый. Во втором раунде Монреаля Эдмунд взял у Медведева всего три гейма. Возьмём П1 с аккуратной форой.

Ставка: победа Медведева с форой «-1,5» гейма за 1.80.