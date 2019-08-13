«Ливерпуль» — «Челси». Прогноз: Клопп не пожалеет лондонских «пенсионеров»

14 августа на стадионе «Водафон Арена» в матче за Суперкубок УЕФА «Ливерпуль» сразится с «Челси». Букмекеры практически не сомневаются в победе красных и предлагают поставить на успех коллектива Юргена Клоппа в основное время за 1.62. Виктория «пенсионеров» по итогам 90 минут доступна за коэффициент 5.85. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Ливерпуль» — «Челси» (14.08.2019)

Английский футбол продолжает доминировать на фоне всех остальных лиг мира, в ближайшее время мы увидим противостояние двух британских клубов в борьбе за Суперкубок УЕФА. Почётный трофей нужен всегда и всем, но именно сейчас сложилась особая ситуация, когда успех необходим и «Ливерпулю», и «Челси». Настрой у соперников максимально боевой, уступать никто не захочет.



Красные начали чемпионат с уверенного разгрома «Норвич Сити», омрачила который лишь травма Бекера. «Ливерпуль» с самого первого тура показал свои намерения в борьбе за титул АПЛ, однако мерсисайдцы уже уступили в битве за Суперкубок Англии «Манчестер Сити». Пока Гвардиола продолжает собирать внутренние трофеи, Юрген Клопп довольствуется лишь победой в Лиге чемпионов. Да, виктория в самом престижном клубном турнире Старого Света значит очень многое, но болельщикам нужны новые достижения.



С Фрэнка Лэмпарда спрос значительно меньше, что не отменяет вероятность некоторого пожара в коллективе ещё до наступления осени. «Челси» при неплохом качестве игры разгромно уступил «Манчестер Юнайтед», а теперь «пенсионерам» предстоит биться с тяжелейшим противником. Матч пройдёт в Турции, но перевес на трибунах наверняка будет у красных. Если соотношение болельщиков вряд ли серьёзно повлияет на итоговый результат, то по более важным компонентам клуб Романа Абрамовича существенно уступает.



Мы не станем ходить вокруг да около при выборе ставок и соорудим сразу два варианта в пользу фаворита. Победа «Ливерпуля» с форой «-1,5» идёт за 2.55, а виктория красных при общем тотале больше 2,5 доступна за коэффициент 2.26. В предстоящем поединке котировки букмекеров позволяют пойти на осознанный риск, чем стоит воспользоваться, так как прямо сейчас мерсисайдцы и «пенсионеры» — это команды разного уровня.



Потеря Бекера может привести к некоторым сложностям для «Ливерпуля» на дистанции, но в отдельно взятом матче от вратаря красных практически ничего не должно зависеть, ведь Кариуса в команде уже нет. Состав, с которым Клопп взял Лигу чемпионов, сохранился и ещё не исчерпал свой потенциал. Множество футболистов находится в самом соку, кто-то даже способен прогрессировать, а железный Милнер всегда оставит на поле все силы.



Лэмпард постепенно вводит в состав молодёжь, других вариантов из-за трансферного запрета у Фрэнка попросту нет. Молодой и неопытный тренер, несколько желторотых юнцов в обойме, нехватка забивного форварда, короткая скамейка и считанное количество исполнителей действительного мирового уровня – «Челси» бы не выпасть из топ-6 в АПЛ, а о серьёзной борьбе за трофеи в подобных условиях говорить не приходится.



«Ливерпуль» по определению сейчас более сыгранный, нежели «Челси», кроме того, красные провели уже два поединка в новом сезоне, а у «пенсионеров» был лишь один официальный матч. Мерсисайды разносили «Норвич Сити» в пятницу, а команда Фрэнка Лэмпарда получила 0:4 от «Манчестер Юнайтед» в воскресенье. О физической усталости говорить не приходится, но пара лишних дней отдыха позволит Юргену Клоппу и его парням лучше подготовиться с тактической точки зрения.



В прошлом сезоне команды встречались трижды. Без ван Дейка «Ливерпуль» вылетел из Кубка Лиги, на «Стэмфорд Бридж» в АПЛ команды выдали 1:1, а на «Энфилде» в 34 туре красные взяли верх со счётом 2:0. С голландским центральным защитником мерсисайдцы практически не проигрывают, а 2 из 3 мячей в ворота соперников забил Азар, который отбыл по маршруту Лондон – Мадрид. «Челси» потерял единственную настоящую звезду в атакующей группе, когда у Клоппа в строю вся линия обороны.

С какой стороны не посмотреть, кроме вратарской позиции, «Ливерпуль» значительно сильнее. Сравнивать тройки нападения (если Мане выйдет в основе) будет, пожалуй, даже оскорбительно по отношению к красным. Слишком много факторов должно совпасть, чтобы «Челси» дожил хотя бы до дополнительного времени. В отдельно взятом матче может случиться всё, что угодно, но превосходство команды Юргена Клоппа не вызывает сомнений.

Ставка на матч «Ливерпуль» — «Челси»

«Ливерпуль» находится в лучшем тонусе, проводил последний матч на два дня раньше «Челси» и выглядит солиднее, как по именам, так и по сыгранности. За 2.55 предлагаем проверить победу номинальных хозяев с форой «-1,5», а за 2.26 можно взять викторию красных при общем тотале больше 2,5. «Аристократам» и Лэмпарду предстоит строительство новой команды, соперничать с одним из сильнейших клубов мира лондонцам пока рано.



Ставка №1: победа «Ливерпуля» с форой «-1,5» за 2.55



Ставка №2: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2,5 за 2.26.