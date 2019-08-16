«Зенит» — «Ахмат», «Урал» — «Крылья Советов». Прогнозы на РПЛ

17 августа в матчах шестого тура РПЛ «Зенит» в Санкт-Петербурге сыграет с «Ахматом», а «Урал» в Екатеринбурге встретится с «Крыльями Советов». Букмекеры отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Зенита» можно за 1.42, успех «Урала» идёт за 2.12.

Анализ матча «Зенит» — «Ахмат» (17.08.2019)

«Зенит» уверенно начал новый сезон. Четыре победы и ничья в пяти стартовых турах позволили набрать 13 очков и единолично возглавить турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. «Ростов» отстаёт на два балла, а все остальные находятся ещё дальше.

Качество игры сине-бело-голубых традиционно оставляет вопросы, но единственную встречу с прямым конкурентом – «Краснодаром» — они провели замечательно. Несмотря на потерю очков (1:1 со спасительным голом в концовке), подопечные Сергея Семака смотрелись классно. Даже разгромная победа выглядела бы справедливее ничьей.

Во всех остальных поединках «Зенит» показывал примерно одно и то же: довольно вялый и средний футбол, при котором моменты возникают у обоих ворот, но класс связки Дзюба-Азмун неизменно делает разницу. И питерцы брали три очка, пусть и не при самой яркой игре.

А вот «Ахмат» стал одним из главных разочарований стартовых туров. После абсолютно заслуженной победы над «Краснодаром» (1:0) на своём поле команду накрыла хандра. Результат – три поражения в четырёх матчах, а также победа над «Оренбургом» (2:1), которая не состоялась бы без грубой ошибки Александра Довбни.

Учитывая ужасную игру грозненцев на выезде (0:3 от «Урала» и 0:1 от «Рубина»), шансы на сенсацию кажутся минимальными. «Ахмат» в четырёх предыдущих матчах в Санкт-Петербурге забил всего один гол, так что ставка «гости не забьют» за 1.90 напрашивается. Второй вариант – П1 в 1-2 мяча за 1.90 или П1 + ТМ 3,5 мяча за 2.00.

Ставки на матч «Зенит» — «Ахмат»

«Ахмат» стал одним из главных разочарований стартовых туров. Грозненцыв четырёх предыдущих матчах в Санкт-Петербурге забил всего один гол, так что ставка «гости не забьют» за 1.90 напрашивается.

Ставка №1: «Ахмат» не забьёт за 1.90.

Ставка №2: победа «Зенита» + ТМ 3,5 мяча за 2.00.

Анализ матча «Урал» — «Крылья Советов» (17.08.2019)

«Урал» очень хорош на своём поле – семь очков в трёх матчах. Яркие победы над «Уфой» (3:2) и «Ахматом» (3:0) плюс ничья с идущим на втором месте «Ростовом» (2:2) – это сильно. Правда, на выезде всё гораздо печальнее (0:2 от «Динамо» и 0:4 от «Локомотива»), но встреча состоится в Екатеринбурге, а потому данный фактор значения не имеет.

А вот «Крылья» идут по пути «Ахмата»: уверенная домашняя победа над грандом в первом туре (2:0 с ЦСКА), после чего резкий спад с невнятной игрой. Очков с тех пор самарцы не набирали, проиграв четыре поединка подряд. Что любопытно – во всех случаях с разницей в один мяч.

2:3 с «Арсеналом», 1:2 с «Уфой», 1:2 с «Локомотивом» и 0:1 с «Ростовом». Этого хватило, чтобы в СМИ появились слухи об отставке Миодрага Божовича. Черногорец наверняка понимает, что с такими результатами каждое поражение может стать последним, а уж настраивать футболистов он умеет.

Возьмём «обе забьют» за 1.91. «Урал» старается играть сам и даёт играть другим, неслучайно все домашние матчи сезона получились верховыми. «Крылья» при всех проблемах забили в четырёх матчах из пяти, тот же Соболев умеет создавать голы из ничего. Ну и статистика: в восьми из девяти предыдущих встреч забивали обе команды.

Ставки на матч «Урал» — «Крылья Советов»

«Урал» очень хорош на своём поле – семь очков в трёх матчах. Яркие победы над «Уфой» (3:2) и «Ахматом» (3:0) плюс ничья с идущим на втором месте «Ростовом» (2:2). «Крылья» при всех проблемах забили в четырёх матчах из пяти, так что возьмём «обе забьют» за 1.91.

Ставка: обе забьют за 1.91.