Нэйт Диаз — Энтони Петтис. Прогноз: бой продлится всю дистанцию

В ночь с 17 на 18 августа мск в Анахайме (штат Калифорния, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 241. В его рамках встретятся Нэйт Диаз и Энтони Петтис. Букмекеры склоняются к победе Петтиса: поставить на его успех можно с коэффициентом 1.70.

Анализ боя Нэйт Диаз — Энтони Петтис (17.08.2019)

Вторым по значимости, но явно первым по количеству запросов в Сети событием UFC 241 станет ко-мейн ивент с участием Нейта Диаза и Энтони Петтиса. Бойцы давно в компании, первый является одной из крупнейших звёзд ростера на сегодня (хоть и давно не дрался), а второй — был главной несколько пять лет назад, когда владел титулом, лучшими рекламными контрактами, да, казалось, целым миром.



Карьеры Диаза и Петтиса долго шли параллельно, хотя между ними уже давно ощущалось напряжение. Нейта не устраивал уровень раскрутки Энтони на фоне других бойцов (его самого, конечно), которым пиар-машина UFC не уделяет должного внимания.



В итоге поединок состоится в момент, когда в роли истинной стороны А и главной звезды противостояния выйдет Нейт Диаз. Его акции сильно подросли благодаря двум поединкам с Конором Макгрегором. Впрочем, с тех прошло уже три года, а мы так больше и не видели Нейта в октагоне.

Вероятно, младший Диаз на пару с братом Ником уже потратил большую мегагонорара от боёв с Макгрегором, потому сейчас — самое время вернуться. В такие моменты Диаз, как правило, выдаёт сильнейшие выступление, и последний такой пример — его победа над Майклом Джонсоном.



Тогда Нейт устроил Майклу мастер-класс по боксу. В поединке с Петтисом стоит ожидать похожего сценария: Диаз будет прибавлять в прессинге и к середине боя полностью заберёт под свой контроль происходящее в октагоне. Судьи поднимут его руку по окончании трёх раундов.

Ставки на бой Нэйт Диаз — Энтони Петтис

Карьеры Диаза и Петтиса долго шли параллельно, хотя между ними уже давно ощущалось напряжение. Скорее всего, Диаз будет прибавлять в прессинге и к середине боя полностью заберёт под свой контроль происходящее в октагоне. Судьи поднимут его руку по окончании трёх раундов.



Ставка: победа Диаза по очкам за 3.54.