Бернарда Пера – Барбора Стрыцова. Прогноз: третий сет вполне вероятен

20 августа в матче второго круга женского турнира категории International в Бронксе Бернарда Пера сыграет с Барборой Стрыцовой. Букмекеры отдают небольшое предпочтение Стрыцовой: поставить на победу чешки можно с коэффициентом 1.74.

Анализ матча Бернарда Пера – Барбора Стрыцова (20.08.2019)

Стрыцова триумфально провела травяную часть сезона. Полуфинал Бирмингема оказался лишь разминкой, основное случилось на Уимблдоне. Если успешное выступление и триумф в паре с Се Шувэй никого не удивил, то полуфинал в одиночном разряде стал натуральной сенсацией.



Опытная чешка выбила четырёх соперниц из топ-30 (Лесю Цуренко, Кики Бертенс, Элисе Мертенс и Йоханну Конту). С мощью Серены Уильямс она ничего поделать не смогла, урвав всего три гейма, но это не помешало ей стать одной из главных героинь мейджора. А вот дальше что-то пошло не так.

Барбора отдыхала больше месяца и напрочь завалила первые матчи после возвращения на хард. В Цинциннати не удалось даже пройти квалификацию, однако она всё же попала в основную сетку на правах «лаки-лузера» и имела все шансы пройти дальше. С жеребьёвкой откровенно повезло – попалась Дарья Касаткина, проваливающая 2019 год.



Но и тут не вышло. Россиянка совершила 11 двойных ошибок при одном-единственном эйсе, однако даже этого не хватило 33-летней теннисистке для победы. Касаткина стабильно создавала сопернице трудности на приёме и закрыла вопрос в двух сетах. Не помешала и слабая (4 из 13) реализация брейк-пойнтов.



Благодаря хорошему рейтингу Стрыцова оказалась в Бронксе третьей сеяной, то есть проскочила первый круг автоматически. Правда, ставить на её победу сейчас трудно. Барбора показывает совсем не тот теннис, что позволил ей пошуметь на Уимблдоне. В нынешнем сезоне у неё всего пять побед в 14 матчах на харде.



Впрочем, соперница по второму кругу не слишком сильна. Бернарда Пера здорово провела 2018 год, а вот нынешний сезон получается средненьким: в первой сотне рейтинга закрепиться удалось, но прорыва не случилось. Американка периодически напоминает о себе на мелких турнирах, не более того. Полуфиналы в Юрмале и Лозанне – вот и все успехи.



В Бронксе она стартовала ярко, отомстив Веронике Кудерметовой за поражение в Цинциннати недельной давности. Россиянка не смогла найти противоядие к подаче Бернарды, зато сама ошибалась на любой вкус и взяла лишь два гейма. Ожидать от Пера стабильности опасно, и всё же определённое впечатление она произвела.



Американка в последнее время худо-бедно наладила результаты, так что шансы побороться с кризисной Стрыцовой у неё будут. П1 за 2.26 – по вкусу, а вот ТБ 21,5 гейма за 2.06 или даже третий сет за 2.84 смотрятся интересно. Обе теннисистки играют неровно, а потому матч рискует затянуться.

Ставки на матч Бернарда Пера – Барбора Стрыцова

Барбора отдыхала после Уимблдона больше месяца и напрочь завалила первые матчи после возвращения на хард. Американка в последнее время худо-бедно наладила результаты, так что шансы побороться с кризисной Стрыцовой у неё будут. П1 за 2.26 – по вкусу, а вот ТБ 21,5 гейма за 2.06 или даже третий сет за 2.84 смотрятся интересно.



Ставка №1: победа Пера за 2.26.



Ставка №2: третий сет за 2.84.