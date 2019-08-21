«Торино» — «Вулверхэмптон». Прогноз: в Турине обойдётся без засухи

22 августа в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» «Торино» сыграет с «Вулверхэмптоном» в первом матче заключительного квалификационного раунда Лиги Европы. Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу итальянского клуба можно с коэффициентом 2.33.

Анализ матча «Торино» — «Вулверхэмптон» (22.08.2019)

Самая интересная пара раунда плей-офф квалификации Лиги Европы, которая вполне могла бы столкнуться весной в матчах навылет. Но волею жребия одна из этих команд завершит выступление в еврокубках уже в августе, хотя при попадании на соперника попроще могла бы рассчитывать на лёгкий проход.



Вроде бы мотивация «Вулверхэмптона» выглядит сомнительно: призовые во втором по важности еврокубке скромные (особенно для команды из верхней половины таблицы АПЛ), а шансы попасть в Лигу чемпионов через победу в турнире, конечно, нельзя назвать серьёзными.

Тем не менее, предыдущие раунды «волки» преодолели фактически на одной ноге: четыре победы в четырёх матчах с разницей как минимум в два мяча. Соперники были довольно средненькие – «Крузейдерс» из Северной Ирландии (2:0, 4:1) и армянский «Пюник» (4:0, 4:0). «Торино», разумеется, куда опаснее.



Впрочем, англичане не выглядят хуже. Состав у них по-прежнему в порядке, да и старт сезона выдался неплохим. В двух турах набраны всего два очка, но при таком графике это более чем достойно – выезд к «Лестер Сити» (0:0) и домашняя ничья с «Манчестер Юнайтед» (1:1). «Волки» не стремятся играть первым номером, но остроту создают исправно.



Основные инструменты – ловкие контратаки, неплохо поставленные стандарты и озарения футболистов из группы нападения. Есть умный Жоау Моутинью с тонкими передачами, ловкий мастер обводок Адама Траоре, Рубен Невеш с отличным движением и талантливый Патрик Кутроне. Кто-то из них в Турине непременно сыграет.



В Италии чемпионат ещё не стартовал, но вряд ли это даст преимущество одной из сторон. Усталости на самом старте сезона после двух туров быть не должно, так что ждём от «Вулвз» привычной игры. Ну а «Торино» провёл четыре встречи в квалификации Лиги Европы – вполне достаточно, чтобы войти в ритм и набрать форму.



Сложный матч для прогноза, но ТБ 2 мяча за 1.70 надо брать. Туринцы стараются играть от себя и много атакуют, а англичане хороши в контратаках. В нападении у обеих команд хватает мастеровитых исполнителей, так что унылые нули мы вряд ли увидим. Второй вариант – «Торино» будет владеть мячом больше 55,5% времени за 1.80.

Ставки на матч «Торино» — «Вулверхэмптон»

Соперники близки по уровню, так что игра пойдёт на три результатата. Неплохо смотрится ТБ 2 мяча за 1.70. В нападении у обеих команд хватает мастеровитых исполнителей, способных придумать гол на ровном месте. Унылые нули мы вряд ли увидим



Ставка №1: ТБ 2 мяча за 1.70.



Ставка №2: «Торино» будет владеть мячом больше 55,5% времени за 1.80.