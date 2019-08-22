«Кёльн» — «Боруссия» Д. Прогноз: Витсель передаст привет «козлам»

23 августа на стадионе «Райн-Энерги» в матче второго тура Бундеслиги «Кёльн» встретится с дортмундской «Боруссией». Согласно котировкам экспертов, безоговорочным фаворитом матча являются гости. Поставить на победу «шмелей» в букмекерских конторах можно за 1.49. Виктория «козлов» оценена коэффициентом 6.50.

Прогноз матча «Кёльн» — «Боруссия Д» (23.08.2019)

«Кёльн» с первой же попытки вернулся в Бундеслигу, теперь самобытный клуб постарается закрепиться в высшем дивизионе немецкого футбола. Календарь не пожалел «козлов» на старте первенства, выдав сразу пару тяжелейших испытаний. Сначала парни Ахима Байерлорцера на выезде сражались с «Вольфсбургом», а теперь и вовсе предстоит битва со вторым по силе клубом страны.



Для «Боруссии» старт сезона стоит признать успешным. «Шмели» воспользовались проблемами главного конкурента и уже завоевали первый трофей, Суперкубок Германии достался именно дортмундцам.



Люсьен Фавр продолжает строить крайне любопытную команду, которой пока не достаёт серьёзных достижений на европейском уровне. Во внутреннем первенстве мощь Ройса и компании не вызывает сомнений. «Боруссия» демонстрирует столь качественный футбол, что против крепкого «Кёльна» на гостевую победу «шмелей» дают скромные 1.49.



Согласитесь, коэффициент не самый аппетитный, а брать фору «-1,5» уже слишком рискованно. «Козлы» обязательно окажут сопротивление, да и переполненные трибуны также сыграют свою роль. Впрочем, есть один комбинированный вариант на коллектив Люсьена Фавра, практически аналогичен чистой виктории фаворита.



Победа дортмундцев при тотале больше 2,5 идёт за 1.9, и данным предложением мы, пожалуй, воспользуемся. Разница в величине коэффициента составляет около 0.4 пункта, а по сути вариант близок к простой виктории гостей. «Боруссия» с аутсайдерами и середняками старается доминировать, создавать массу голевых моментов, периодически забывая о надёжности сзади. Счёта 0:1 или 0:2 маловероятны, а любой другой успех «шмелей» возможен только при верховом исходе поединка.



В первом туре «Кёльн» уступил «Вольфсбургу» 1:2, а «Боруссия» разнесла «Аугсбург» 5:1. Если мы посмотрим две последние личные встречи между «козлами» и «шмелями», то увидим 5:0 и 3:2 в пользу дортмундцев. Витсель с партнёрами нацелены на титул, а для этого необходимо брать свои очки с уступающими в классе соперниками. В распоряжение Люсьена Фавра фантастические мастера в группе атаки, поэтому парой мячей дело не ограничится.

Матч за Суперкубок Германии с «Баварией» позволил «Боруссии» получить дополнительную игровую практику, а «Кёльн» пока провёл лишь одну встречу. На старте сезона подобная разница в тонусе также может сыграть свою роль. По составу гости выглядят значительно предпочтительнее, все шансы «козлов» заключаются в контратаках, стандартах и ошибках противника.

Ставка на матч «Кёльн» — «Боруссия Д»

В первом туре «Боруссия Д» разнесла «Аугсбург» 5:1, а «Кёльн» уступил «Вольфсбургу» 1:2. Чистая победа гостей идёт за слишком низкий коэффициент, а виктория «шмелей» при общем тотале больше 2,5 доступна за 1.9, что вполне нас устраивает. Ройс и Санчо при поддержке Витселя наверняка соорудят множество голевых ситуаций у ворот «козлов».



Ставка: победа «Боруссии Д» при тотале больше 2,5 за 1.9



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