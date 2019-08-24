«Ростов» — «Рубин». Прогноз: Карпин и Шаронов не станут катать вату

25 августа в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» «Ростов» сыграет с «Рубином» в матче 7-го тура чемпионата России. Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам: поставить на победу жёлто-синих можно с коэффициентом 1.91.

Анализ матча «Ростов» — «Рубин» (25.08.2019)

После мощного старта «Ростов» допустил осечку в Уфе (0:2). Жёлто-синие остались без Хорена Байрамяна, а Роман Ерёменко появился на поле только после перерыва, потому что много играть на синтетике ему не рекомендуется. Всё это ощутимо сказалось на атакующем потенциале.



Строго говоря, искусственное поле помогло хозяевам в эпизоде с первым мячом, однако сомневаться в справедливости результата не приходится. Подопечные Валерия Карпина уступили сопернику по всем статьям и ничего не придумали в нападении, а стандартов на чужой половине поля практически не имели.



В общем, первое поражение в сезоне получилось заслуженным. Тем не менее, на своём поле «Ростов» наверняка сыграет лучше. Пока у дончан семь очков в трёх домашних матчах, хотя соперники были неплохие – «Оренбург» (2:1), «Спартак» (2:2) и «Крылья Советов» (1:0). Отличный результат.



Теперь на берега Дона пожалует главное открытие первого месяца чемпионата. «Рубин» набрал 10 очков в шести турах, хотя календарь был непростой. Никаких новичков Российской Премьер-Лиги и участников борьбы за выживание – только «Локомотив», «Динамо», «Ахмат», ЦСКА, «Краснодар» и «Арсенал».



Казанцы стараются играть от себя, стремятся владеть мячом и не боятся импровизации. Парадокс в том, что при этом они из матча в матч катают низы: в пяти случаях из шести забивался всего один гол, а в единственном исключении (1:1 с «Локомотивом») был гол Алексея Миранчука со штрафного, забитый с нарушением правил.



При этом нельзя сказать, что у «Рубина» сверхнадёжная защита, которая мало что позволяет противнику. Строго говоря, в шести турах они должны были пропускать больше трёх мячей. «Динамо» по привычке упустило уйму моментов и не забило в большинстве, много выручал Юрий Дюпин. Ну и так далее.



На самом деле, позиционных ошибок у подопечных Романа Шаронова хватает, да и при стандартах они допускают многовато. У «Ростова» с угловыми и штрафными полный порядок, а выигрывать позицию и замыкать в касание Шомуродов умеет на зависть.

Мы бы выбирали между ТБ 2 гола за 1.90 и ИТБ 1,5 мяча «Ростова» за 2.29. «Рубин» давно наиграл на верховой матч, а в пяти из шести встреч с участием жёлто-синих забивалось минимум два гола.



Второй вариант – ИТБ 5 углового «Ростова» за 1.73, в трёх домашних матчах дончане исполнили 19 корнеров.

Ставки на матч «Ростов» — «Рубин»

Казанцы стараются играть от себя, стремятся владеть мячом и не боятся импровизации. Но они из матча в матч катают низы: в пяти случаях из шести забивался всего один гол. Пора бы уже сподобиться хотя бы на два мяча. Атака у «Рубина» неплоха, да и в обороне проблемы имеются.



Ставка №1: ТБ 2 гола за 1.90.



Ставка №2: ИТБ 5 углового «Ростова» за 1.73.