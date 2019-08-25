Мечты хейтеров сбываются. Как заработать на провалах «Зенита» в РПЛ

«Зенит» крайне неудачно провёл матч с «Уфой» и лишился единоличного первого места в турнирной таблице РПЛ. Для действующего чемпиона полученное поражение стало лишь первым в сезоне, осечки случаются со всеми, но именно для сине-бело-голубых наступают тяжелейшие времена. В прошлом году и особенно весной Семак заткнул рот критикам, вещавшим о скучном футболе, однако при отсутствии результата тренера тут же готовы сожрать с потрохами.

Насколько велика заслуга Сергея Богдановича в недавних успехах, также пока неизвестно. Очевидно, что роль тренера никогда нельзя недооценивать, но без зимних приобретений «Зенит» мог не попасть даже в Лигу чемпионов. Если весной все расклады оказались в пользу клуба с берегов Невы, то теперь фортуна готова повернуться к сине-бело-голубым вовсе не лицом.

Несмотря на очевидные проблемы «Зенита», о которых мы поговорим дальше, букмекеры продолжают считать команду Сергея Семака главным претендентом на победу в РПЛ. На то, что сине-бело-голубые второй год подряд выиграют чемпионство, эксперты предлагают поставить за 1.90. Не слишком ли опрометчивы аналитики? Коэффициенты на другие клубы значительно выше, и выбрать кого-то одного, способного выстрелить, невероятно трудно, зато есть другой более перспективный вариант.

За те же 1.90 можно поставить на то, что «Зенит» не завоюет титул в РПЛ по итогам сезона-2019/20. Предпосылок для этого действительно хватает. Начнём с того, что в России выиграть чемпионство дважды кряду с каждым годом становится всё сложнее. Частично влияет уровень конкуренции, но не меньшее значение заключается в мотивации футболистов.

Сине-бело-голубые для своих амбиций действительно давненько не брали золото. Семак в качестве тренера, Дзюба с горящими глазами, новички команды сразу же захотели взять трофей, да и многим ребятам из старой гвардии было что доказывать. В итоге коллектив сплотился вокруг общей цели и во много за счёт характера, а не тактического рисунка оказался сильнейшим в стране в прошлом сезоне.

Со временем произошёл вполне естественный спад в мотивационной составляющей. Это Криштиану Роналду стремится забивать и побеждать в каждом матче, а в РПЛ у большинства чемпионов появляется вальяжность и излишняя самоуверенность. Соперники «Зенита» по весне не всегда были готовы к противостоянию новым футболистам, но теперь все тренерские штабы точно знают, чего ожидать от Барриоса, как взаимодействуют Дзюба с Азмуном, и на что способен Ракицкий при исполнении стандартов и начале атак из глубины.

Все тактические замыслы Семака уже изучены соперниками, все плюсы и минусы игроков «Зенита» разобраны на молекулы, да и настрой на действующего чемпиона у любого клуба всегда особенный. Для повторения триумфа каждый игрок сине-бело-голубых обязан действовать на максимуме, и определённая помощь должна быть от новичков, но мы этого не видим.

Зимой селекционная служба «Зенита» чётко осознавала цели и задачи, стоящие перед клубом. Состав пополнился именно те футболистами, которые оказались способны давать результат здесь и сейчас, полностью вписываясь в схемы Сергея Семака. А что произошло в летнее межсезонье? Дуглас не портит картину, однако здоровый Жирков ничем не хуже, зато с правым флангом обороны проблемы по-прежнему остаются, такими темпами Кузяеву придётся всё чаще выходить в защиту.

Переход Сутормина продолжает сопровождаться не самыми приятными подробностями, которые наверняка сказываются на действиях самого Алексея. А главное, кого из нынешнего состава «Зенита» способен вытеснить бывший игрок «Оренбурга»? Сине-бело-голубые уже имеют опыт укрепления лавки огромным количеством, прямо скажем, средних по меркам РПЛ исполнителей, и особой пользы подобная практика не приносила. А ведь новые версии «Сочи» будут появляться не каждый год, поэтому забивать платёжную ведомость следует осторожнее.

Когда «Зенит» приобретал Халка, то болельщики всех остальных клубов моментально превратились в самых заботливых о пенсионерах людей, но спустя годы даже недоброжелатели признали оправданность трансфера. Малком за три сезона в «Бордо» провёл 84 матча в Лиге 1 и набрал 32 балла по системе «гол+пас». Согласитесь, статистика не самая выдающаяся. Затем молодой бразилец посидел на скамейке в «Барселоне», и руководство сине-бело-голубых решилось на дорогостоящий трансфер.

Учитывая заплаченную сумму, от Малкома требуется сиюминутный результат, а давать его в условиях российских автобусов непросто. В «Бордо» бразилец играл на фланге нападения в схеме 4-3-3, но Семак не отказывается от 4-4-2, поэтому талантливому форварду приходится выполнять не только привычные функции, но и оборонительную работу. Таким образом, «Зенит» на настоящий момент не стал сильнее самого себя прошлого сезона, к тому же появились проблемы с желанием и настроем.

У «Зенита» уже нет никакого отрыва от преследователей, а ведь сине-бело-голубым благоволил календарь. В семи турах команда Сергея Семака сыграла лишь с одним топ соперником и то на своём поле. В первом круге Дзюбу и компанию ещё ждут «Спартак», «Локомотив» и ЦСКА, потери очков неизбежны.

Сильнее, чем в прошлом сезоне, способны выступить все конкуренты «Зенита». ЦСКА добавит в сыгранности, у «армейцев» при Гончаренко обязательно будет прогрессировать молодёжь. «Локомотив» уже почувствовал вкус игры на несколько фронтов, а Миранчуки и Крыховяк продолжают давать результат.

Серьёзно усилился «Краснодар». Если Мусаев сумеет качественно вписать в схему новичков, то при прогрессе звёздочек из академии и возвращении травмированных «быки» готовы побороться даже за титул. Особая ситуация со «Спартаком». Красно-белые могут стать единственным из топ-5 клубов РПЛ, который не обременён групповой стадией еврокубка. В случае вылета от «Браги» Кононов сосредоточит все ресурсы на внутреннем первенстве, а Шюррле с другими талантливыми исполнителям захотят сходу взять трофей.

Слишком соблазнительным выглядит коэффициент 1.90 на победу в РПЛ в сезоне-2019/20 любого клуба, кроме «Зенита». Конечно, сине-бело-голубые обладают возможностями, чтобы усилиться зимой, но не стоит забывать о финансовом фэйр-плей. С футболистами за 50 тыс рублей нужен тренерский гений Семака для повторения триумфа.

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