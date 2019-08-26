Стефанос Циципас – Андрей Рублёв. Прогноз: грека ждёт испытание

27 августа в матче первого круга мужского одиночного разряда US Open Стефанос Циципас сыграет с Андреем Рублёвым. Букмекеры отдают явное предпочтение греческому теннисисту: поставить на победу Циципаса можно с коэффициентом 1.46.

Анализ матча Стефанос Циципас – Андрей Рублёв (27.08.2019)

Рублёв полноценно вернулся после травмы и набрал отличную форму. Последний месяц выдался для него очень насыщенным. Сперва был финал в Гамбурге с победами над Кристьяном Гарином, Домиником Тимом и Пабло Карреньо-Бустой, а также близким поражением от Николоза Басилашвили в трёх сетах.



Затем – отличное выступление на «Мастерсе» в Цинциннати, где россиянин прошёл квалификацию, а затем выбил всё того же Басилашвили, Стэна Вавринку и Роджера Федерера. Соотечественника остановил только выдавший лучший месяц в карьере Даниил Медведев (6:2, 6:3).

После этого Андрей достойно отыграл в Уинстон-Сейлеме: выбил Томаса Фаббьяно, Альберта Рамос-Виньоласа и Сэма Куэрри. Правда, на Дениса Шаповалова сил уже не хватило, высокий процент брака и постоянные ошибки на подаче не позволили выйти в полуфинал (3:6, 6:7).



Единственной неудачей стал турнир в Вашингтоне, закончившийся в первом круге на скромном Петере Гоёвчике. Но там у Рублёва имелось двое суток на отдых после финала Гамбурга, перелёт из Германии в США и переход с грунта на хард. Неудивительно, что в решающей партии свежести не хватило.



Мощный август позволил россиянину подняться в рейтинге почти на 40 мест – с 81-й на 43-ю позицию. С такой игрой он вполне мог рассчитывать на как минимум пару-тройку побед на мэйджоре, но с сеткой совсем не повезло. В первом же круге достался могучий Стефанос Циципас.



Грек долго отдыхал после провального Уимблдона, но на хардовых турнирах в Северной Америке не впечатлил. Дошёл до полуфинала в Вашингтоне, однако не побеждал никого сильнее Бенуа Пэра и уступил Нику Кирьосу тай-брейк решающего сета. «Мастерсы» в Монреале и Цинциннати вообще закончились в первом же матче.



В обоих случаях было поражение в третьей партии от прогрессирующих, но не самых сильных теннисистов – Хуберта Хуркача и Ян-Леннарда Штруффа. Так что нынешнее состояние Циципаса вызывает вопросы. Тем более что в предыдущих встречах Рублёв неизменно навязывал ему борьбу.



Стефанос чуть выше уровнем и явно имеет фору в свежести, но на данный момент разница в качестве тенниса невелика. За счёт подачи и психологической нестабильности соперника россиянин наверняка сумеет затянуть игру. ТБ 3,5 сета за 1.64 и ТБ 38 гейма за 1.90 смотрятся здорово, ведь тай-брейк весьма вероятен. Вариант посмелее – П1 в 4-5 партиях за 2.45.

Ставки на матч Стефанос Циципас – Андрей Рублёв

Грек долго отдыхал после провального Уимблдона, но на хардовых турнирах в Северной Америке не впечатлил. А вот Рублёв сейчас в полном порядке. За счёт подачи и психологической нестабильности соперника россиянин наверняка сумеет затянуть игру. ТБ 3,5 сета за 1.64 и ТБ 38 гейма за 1.90 смотрятся здорово, ведь тай-брейк весьма вероятен.



Ставка: ТБ 38 гейма за 1.90.