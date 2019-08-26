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С. Циципас – А. Рублёв, 27 августа 2019, прогноз на матч US Open

Стефанос Циципас – Андрей Рублёв. Прогноз
Алексей Серяков
Стефанос Циципас – Андрей Рублёв. Прогноз: грека ждёт испытание
Рублёв шикарно провёл предыдущий месяц, а Циципас сейчас не на пике.
Ставки 0

27 августа в матче первого круга мужского одиночного разряда US Open Стефанос Циципас сыграет с Андреем Рублёвым. Букмекеры отдают явное предпочтение греческому теннисисту: поставить на победу Циципаса можно с коэффициентом 1.46.

Анализ матча Стефанос Циципас – Андрей Рублёв (27.08.2019)

27 августа 2019 года, вторник. 18:00 МСК
US Open (м). 1-й круг
Матч не начался
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 2 3
           
     
     
           

Рублёв полноценно вернулся после травмы и набрал отличную форму. Последний месяц выдался для него очень насыщенным. Сперва был финал в Гамбурге с победами над Кристьяном Гарином, Домиником Тимом и Пабло Карреньо-Бустой, а также близким поражением от Николоза Басилашвили в трёх сетах.

Затем – отличное выступление на «Мастерсе» в Цинциннати, где россиянин прошёл квалификацию, а затем выбил всё того же Басилашвили, Стэна Вавринку и Роджера Федерера. Соотечественника остановил только выдавший лучший месяц в карьере Даниил Медведев (6:2, 6:3).

После этого Андрей достойно отыграл в Уинстон-Сейлеме: выбил Томаса Фаббьяно, Альберта Рамос-Виньоласа и Сэма Куэрри. Правда, на Дениса Шаповалова сил уже не хватило, высокий процент брака и постоянные ошибки на подаче не позволили выйти в полуфинал (3:6, 6:7).

Единственной неудачей стал турнир в Вашингтоне, закончившийся в первом круге на скромном Петере Гоёвчике. Но там у Рублёва имелось двое суток на отдых после финала Гамбурга, перелёт из Германии в США и переход с грунта на хард. Неудивительно, что в решающей партии свежести не хватило.

Мощный август позволил россиянину подняться в рейтинге почти на 40 мест – с 81-й на 43-ю позицию. С такой игрой он вполне мог рассчитывать на как минимум пару-тройку побед на мэйджоре, но с сеткой совсем не повезло. В первом же круге достался могучий Стефанос Циципас.

Грек долго отдыхал после провального Уимблдона, но на хардовых турнирах в Северной Америке не впечатлил. Дошёл до полуфинала в Вашингтоне, однако не побеждал никого сильнее Бенуа Пэра и уступил Нику Кирьосу тай-брейк решающего сета. «Мастерсы» в Монреале и Цинциннати вообще закончились в первом же матче.

В обоих случаях было поражение в третьей партии от прогрессирующих, но не самых сильных теннисистов – Хуберта Хуркача и Ян-Леннарда Штруффа. Так что нынешнее состояние Циципаса вызывает вопросы. Тем более что в предыдущих встречах Рублёв неизменно навязывал ему борьбу.

Стефанос чуть выше уровнем и явно имеет фору в свежести, но на данный момент разница в качестве тенниса невелика. За счёт подачи и психологической нестабильности соперника россиянин наверняка сумеет затянуть игру. ТБ 3,5 сета за 1.64 и ТБ 38 гейма за 1.90 смотрятся здорово, ведь тай-брейк весьма вероятен. Вариант посмелее – П1 в 4-5 партиях за 2.45.

Ставки на матч Стефанос Циципас – Андрей Рублёв

Грек долго отдыхал после провального Уимблдона, но на хардовых турнирах в Северной Америке не впечатлил. А вот Рублёв сейчас в полном порядке. За счёт подачи и психологической нестабильности соперника россиянин наверняка сумеет затянуть игру. ТБ 3,5 сета за 1.64 и ТБ 38 гейма за 1.90 смотрятся здорово, ведь тай-брейк весьма вероятен.

Ставка: ТБ 38 гейма за 1.90.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Jared C. Tilton/Getty Images

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