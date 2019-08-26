«Краснодар» — «Олимпиакос». Прогноз: «быки» попробуют сотворить чудо

«Краснодар» устроит стартовый штурм на чужие ворота и постарается не выпускать греков с их половины.

27 августа на стадионе «ФК Краснодар» одноимённый клуб в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов примет греческий «Олимпиакос». Согласно котировкам экспертов, больше шансов на успех у хозяев поля. Виктория «быков» доступна за 2.11. Поставить на победу красно-белых букмекеры предлагают за коэффициент 3.50. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Прогноз матча «Краснодар» — «Олимпиакос» (27.08.2019)

В первом матче в Греции «Краснодар» разгромно уступил «Олимпиакосу», и многих любителей футбола больше расстроил даже не итоговый счёт, а сама игра «быков». Российский клуб смотрелся абсолютно безнадёжно на фоне вполне средней европейской команды. Красно-белые гораздо лучше подготовились с тактической точки зрения и воспользовались всеми просчётами оппонента.

Мурад Мусаев попал в сложнейшую ситуацию, когда результат необходимо давать здесь и сейчас при том, что новички ещё не сыграны, а несколько ключевых исполнителей отсутствуют из-за травм. «Краснодар» уступил во множестве компонентов, но столь сильная пощёчина может пойти клубу на пользу с точки зрения развития и перехода на следующий уровень.

«Олимпиакос» успешно стартовал во внутреннем первенстве, добыв уже пятую подряд сухую победу. Достижение фантастическое. Кроме того, Педру Мартинш дал отдохнуть некоторым лидерам, поэтому с физической точки зрения греки должны пойти в отличной форме. Теперь у красно-белых уже не будет сумасшедшей поддержки фанатов, однако слишком велика разница в счёте после первого поединка.

«Краснодару» и на выходных выпало тяжёлое испытание. Команда Мурада Мусаева соперничала с «Локомотивом», тренер доверился целой группе молодых воспитанников, и домашняя ничья стала не самым худшим из возможных результатов. Другое дело, что «быкам» теперь необходимо биться за свою честь и цепляться за призрачные шансы.

В «Олимпиакосе» собраны достаточно опытные исполнители. Рассчитывать, что греки разваляться и поплывут на чужом поле слишком опрометчиво. Как забить четыре мяча противнику, который сыграл на ноль в шести последних официальных матчах, и при этом не пропустить? В теории возможно всё, но на практике веры в российский клуб нет. Брать лобовую победу «Краснодара» слишком опасно, ведь у красно-белых достаточно ресурсов для острых контратак.

На наш взгляд, стоит присмотреться к слегка необычному варианту с победой «быков» по угловым в первом тайме с форой «-1,5». Что абсолютно точно не нужно грекам и необходимо хозяевам? Быстрый гол. Получится у «Краснодара» или нет гадать не будем, но давление и стартовый штурм мы наверняка увидим. «Олимпиакос» сосредоточится на обороне и до перерыва вряд ли будет идти вперёд большими силами, а коэффициент 2.21 делает выбранный вариант крайне привлекательным.

Ставка на матч «Краснодар» — «Олимпиакос»

Когда счёт первого матча 4:0, то в ответном поединке возможные любые варианты. Победа одной из команд, голевая засуха или сверхрезультативный вечер – обойдёмся без гаданий. Хозяевам нужно давить, забивать, осаждать чужие ворота. «Олимпиакос» начнёт осторожно и сядет на своей половине поля, поэтому за 2.21 мы возьмём «Краснодар» с форой «-1,5» по угловым в первом тайме.

Ставка: победа «Краснодара» по угловым в первом тайме с форой «-1,5» за 2.21