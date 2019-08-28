«Фонбет» отпраздновал 25-летие игровым квестом от R.Point

25-летняя история букмекерской компании «Фонбет» легла в основу специального проекта на Championat.com, разработанного креативным агентством R.Point (Rambler Group). Фантазийный квест проводит по главным вехам букмекерского рынка России. У каждого выбора в этой истории есть последствия.

В игре «Империя ставок» пользователь вживается в роль основателя букмекерской компании. Квест ставит игрока перед вызовами, судьбоносными для молодого предприятия: где взять стартовый капитал, какую бизнес-модель выбрать, как развивать своё дело, кого назначить лицом бренда и как не проспать ЧМ-2018.

В каждой из 12 игровых ситуаций у пользователя есть 4 варианта действия. У каждого действия — уникальный итог и влияние на показатели «Деньги» и «Рост». Последствия выбора, который делает игрок, то серьёзные, то шуточные и слегка сюрреалистичные. В квесте пользователей встречают знакомые образы и события массовой спортивной культуры вроде потасовок в кофейнях с участием знаменитых футболистов.

У «Империи ставок» пять возможных исходов — результатов бизнеса. Пройдя путь «Фонбет», пользователь становится крупнейшим букмекером России.

Тексты написаны со знанием того, как работает российский букмекерский рынок. Историю сопровождают сюжетные иллюстрации в плоском минималистичном стиле с яркими акцентами. В них спрятаны приметы времени и пасхалка — промокод на удвоенный бонус для новых клиентов «Фонбет». Игрок получает бонус, пройдя квест до конца и скачав мобильное приложение букмекерской компании для регистрации с промокодом.

Алина Якиревич, маркетинг-директор БК «Фонбет»:

«В этом году наша компания отмечает своё 25-летие. Мы, как первопроходцы букмекерского бизнеса в России, совместно с нашими друзьями из Rambler Group решили сделать интересный квест. В квесте каждый сможет глубже погрузиться в тонкости бизнеса, узнать что-то новое и просто весело провести время. В свой праздник подарки дарим мы, поэтому всем новым клиентам, кто пройдет квест, приятный бонус от БК «Фонбет» гарантирован».

Алексей Ткачук, директор Rambler Group по продуктам и контенту категории «Ставки»:

«Идея дать фанату спорта возможность примерить на себя амплуа руководителя букмекерской компании зрела давно. Это увлекательный бизнес — здесь и спорт, и азарт, и глянец. Нам очень повезло, что партнёры из «Фонбет» решились на такой формат рекламы — весьма необычный для отрасли, где доминируют кампании с гигантским бюджетом и performance-маркетинг. Мы приурочили этот спецпроект к 25-летию, которое празднует крупнейшая букмекерская компания России в 2019 году».



Попробуйте себя в роли руководителя букмекерской компании в «Империи ставок»!