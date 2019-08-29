«Боруссия М» — «РБ Лейпциг». Прогноз: «быки» много не пропустят

30 августа в Мёнхенгладбахе на стадионе «Боруссия-Парк» «Боруссия М» сыграет с «РБ Лейпциг» в матче третьего тура чемпионата Германии. Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу «быков» можно с коэффициентом 2.11.

Анализ матча «Боруссия М» — «РБ Лейпциг» (30.08.2019)

Летом у обеих команд сменились главные тренеры. Во главе «жеребцов» встал Марко Розе, «быков» возглавил Юлиан Нагельсманн. Начали сезон они как минимум неплохо – у «Боруссии» после двух туров четыре очка, а у «РБ Лейпциг» — все шесть. Возможно, в пятницу кто-то из них потерпит первое поражение.



Хозяева в межсезонье лишились Торгана Азара, который перебрался в Дортмунд. Этот футболист имел огромное значение для атаки команды, так что проблемы на старте сезона были вполне ожидаемы. В первом туре Мёнхенгладбах действительно не впечатлил: потерял очки на своём поле с «Шальке» (0:0), так толком ничего и не создав впереди.

Зато неделю спустя «Боруссия» исправилась, одержав трудную победу в Майнце (3:1). «Жеребцы» пропустили первыми и смогли выйти вперёд только на 77-й минуте, однако в целом победу заслужили. Громадного преимущества у них не было, но определённый перевес всё же ощущался.



А вот РБЛ начал чемпионат изумительно. В стартовом туре выпорол скромный «Унион» (4:0, хотя голов могло быть в два раза больше), а затем пересилил крепкий «Айнтрахт» (2:1). С клубом из Франкфурта «быки» не стеснялись играть по счёту, на определённых отрезках действуя вторым номером.



«РБ Лейпциг» идёт у букмекеров фаворитом, хотя будет играть на чужом поле. Пожалуй, это справедливо. «Боруссия» только начала перестраиваться, нынешнего уровня хватит для набора очков с середняками и аутсайдерами, но с соперниками из зоны Лиги чемпионов на первых порах будет сложно.



Кроме того, «быки» сыграют с одним из самых удобных оппонентов. В шести встречах с «Боруссией М» они одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. Если брать только выездные матчи, статистика выглядит ещё серьёзнее – три победы из трёх возможных, все – с разницей в один мяч (2:1, 1:0 и 2:1).



Смелый вариант – П2 с разницей в 1 мяч за 3.68. В остальном логично отталкиваться от гостей через общий низ. Например, Х2 + ТМ 3,5 мяча идёт за 2.09, а П2 + ТМ 4,5 мяча – за 2.50. Кроме того, можно рассмотреть ИТМ 1 мяча «Боруссии» М за 2.31. Атака хозяев пока не впечатляет.

Ставки на матч «Боруссия М» — «РБ Лейпциг»

«Боруссия» только начала перестраиваться: Торган Азар ушёл, появился новый тренер. В шести встречах с «жеребцами» «быки» одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. Если брать только выездные матчи, статистика выглядит ещё серьёзнее – три победы из трёх возможных. Возьмём Х2 + ТМ 3,5 мяча за 2.09.



Ставка №1: «РБ Лейпциг» не проиграет + ТМ 3,5 мяча за 2.09.



Ставка №2: ИТМ 1 мяча «Боруссии» М за 2.31.