«Арсенал» Тула — ЦСКА. Прогноз: голы будут только в одну сторону

1 сентября в матче восьмого тура чемпионата России ЦСКА на стадионе «Арсенал» в Туле встретится с местным «Арсеналом». Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 2.12.

Анализ матча «Арсенал» Тула — ЦСКА (01.09.2019)

ЦСКА в силу объективных причин не отличается стабильностью на старте сезона: тут и кадровые проблемы, и многочисленные травмы, и большое количество молодых футболистов. Тем не менее, определённую планку результатов держать удаётся. 13 очков в семи турах – это как минимум удовлетворительно.

Могло бы быть больше, но обсуждать чудеса российского судейства уже порядком надоело. Одно очко отставания от лидера первенства после семи туров – более чем рабочий итог. Год назад «армейцы» также тяжело вкатывались в сезон, но осенью заметно добавили. Вполне возможно, что так будет и сейчас.

«Арсенал» также набрал в семи матчах 13 баллов, хотя о никакой стабильности не может быть и речи. После моментального вылета из Лиги Европы они смогли подняться в турнирной таблице, одержав три победы в четырёх встречах. Однако во многом это объясняется календарём.

Подавляющее большинство соперников «канониров» в лучшем случае тянут на середняков. Позади уже семь туров, а они так и не сыграли ни с кем из прошлогодней топ-5. Самые сильные оппоненты – «Динамо» и «Ростов». И в матчах с ними туляки набрали одно очко, вырвав ничью у бело-голубых (1:1) после ужасного первого тайма.

В общем, непосредственно по качеству игры против действительно крепких команд к подопечным Игоря Черевченко есть вопросы. Даже откровенно скромный по составу «Оренбург» в минувшем туре смотрелся как минимум не хуже, но слабая реализация и два гола-красавца от Ломовицкого и Луценко сделали разницу (2:1).

В семи предыдущих очных встречах ЦСКА и «Арсенала» одна из команд не забивала. Любопытно, что низ при этом случался далеко не всегда: были и 6:0, и два раза по 3:0. Однако тенденция очевидна, да и оборона у соперников как минимум достойная. ЦСКА вообще не пропустил в четырёх из пяти предыдущих поединков РПЛ.

В общем, «обе забьют – нет» за 1.85 смотрится достойно. В остальном ЦСКА смотрится чуть лучше, в прошлом туре «армейцы» образцово-показательно разгромили «Ахмат» (3:0), выдав лучший матч с момента начала сезона. Пожалуй, Х2 + ТМ 2,5 мяча за 2.05 можно рассмотреть.

Ставки на матч «Арсенал» Тула — ЦСКА

В семи предыдущих очных встречах ЦСКА и «Арсенала» одна из команд не забивала. Любопытно, что низ при этом случался далеко не всегда: были и 6:0, и два раза по 3:0. Однако тенденция очевидна, а ЦСКА вообще не пропустил в четырёх из пяти предыдущих поединков РПЛ.

Ставка: обе забьют – нет за 1.85.