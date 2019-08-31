«Арсенал» — «Тоттенхэм». Прогноз: Эмери не допустит второе поражение подряд

В рамках АПЛ «шпоры» последний раз побеждали на «Эмирейтс» ещё при Шаве и Супер-Паве.

1 сентября на стадионе «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в центральном матче четвёртого тура АПЛ «Арсенал» сойдётся с «Тоттенхэм Хотспур» в лондонском дерби. Букмекеры склоняются к успеху хозяев и предлагают поставить за 2.37 на победу «канониров». Виктория «шпор» оценена экспертами коэффициентом 3.06. Отметим, что аналитики ожидают верховой матч и дают 1.62 на тотал больше 2,5.

Прогноз матча «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур» (01.09.2019)

АПЛ продолжает радовать зрителей громкими афишами, в четвёртом туре все любители английского футбола смогут насладиться принципиальным дерби северного Лондона. Обе команды в своих прошлых поединках не сумели избежать потери очков, что придаст дополнительной пикантности и без того захватывающему сражению.

После побед над «Ньюкаслом» и «Бёрнли» команда Унаи Эмери отправлялась в гости к «Ливерпулю». Вряд ли поражение «Арсенала» удивило даже поклонников лондонского клуба, так как «канониры» пока объективно находятся на ином уровне, нежели банда Юргена Клоппа. Тем не менее, и к испанскому тренеру, и к некоторым футболистам появились вопросы, требующие ответа в ближайшем матче.

«Тоттенхэм» уже успел разочаровать. Если с «Астон Виллой» и «Манчестер Сити» парням Маурисио Почеттино частично повезло, то домашнее поражение с «Ньюкаслом» стало настоящей катастрофой для «шпор». Кейн и компания получили болезненный щелчок по носу и теперь будут ещё более злыми перед битвой с принципиальным противником.

«Арсенал» идёт у букмекеров фаворитом. Впрочем, эксперты выставляют линию в пользу хозяев со сдержанным оптимизмом. Чистую победу «канониров» брать слишком рискованно, но зато можно присмотреться к форе «0» на команду Унаи Эмери за коэффициент 1.73. История личных полностью на стороне выбранного нами варианта.

В рамках АПЛ «шпоры» последний раз побеждали на «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в далёком ноябре 2010 года, тогда ещё Андрей Аршавин и Роман Павлюченко играли в основе. Сейчас у «Тоттенхэма» есть проблемы как с игрой, так и с атмосферой в коллективе. Слишком многое в схемах Почеттино зависит от Кристиана Эриксена, вот только датчанин желает покинуть клуб и выходит на поле с потухшими глазами.

Унаи Эмери постепенно находит баланс между атакой и обороной. Да, от «Ливерпуля» пропущено три, но ошибки носили скорее индивидуальный характер. С нападением у «Арсенала» полный порядок, со временем и защита должна действовать более уверенно. «Тоттенхэм» знает, как контролировать мяч, но без постоянных конфеток от Эриксена «шпоры» оказываются неспособными отдать последний пас.

Маурисио Почеттино постарается тактически переиграть Эмери, и здесь особое внимание требуется от испанского наставника. Если «Тоттенхэм» специально отдаст территорию, то «канонирам» нужно будет крайне внимательно следить за пресечением чужих контратак. По составу и нынешней форме «Арсенал» не слабее, а история личных встреч практически гарантирует нам хотя бы возврат.

Ставка на матч «Арсенал» — «Тоттенхэм Хотспур»

«Тоттенхэм» не может одолеть «Арсенал» на «Эмирейтс – Эшбертон Гроув» в рамках АПЛ с 2010 года. Прямо сейчас «шпоры» находятся в своём худшем состоянии за последние пару сезонов. У подопечных Маурисио Почеттино разладилась игра, Эриксен недоволен своим положением, поэтому за 1.73 мы проверим фору «0» на «канониров». Унаи Эмери не допустит второе подряд поражение.

Ставка: победа «Арсенала» с форой «0» за 1.73

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