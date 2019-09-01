«Лацио» — «Рома». Прогноз: Фонсека наберёт очки в римском дерби

1 сентября в матче второго тура чемпионата Италии «Лацио» на стадионе «Олимпико» в Риме встретится с «Ромой». Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «бьянкочелести» можно с коэффициентом 2.18.

Анализ матча «Лацио» — «Рома» (01.09.2019)

На этот раз горячее римское дерби состоится в самом начале сезона. Команды подходят к нему в разном состоянии. «Лацио» в межсезонье сохранил костяк и усилился несколькими молодыми футболистами. Сыгранность в полнейшем порядке, а на старте чемпионата это довольно важно.



В первом туре бело-голубые уверенно разобрались с «Сампдорией» (3:0). Несмотря на итоговый счёт, никакого доминирования у гостей не было. Генуэзцы постоянно создавали остроту и вполне могли рассчитывать на 2-3 мяча. Но Томас Стракоша тащил всё, а Чиро Иммобиле показал мастер-класс форвардам соперника и оформил дубль.



«Рома», напротив, заметно изменилась в межсезонье. Однако Паулу Фонсека только приступил к работе. Ясное дело, что на данном этапе команда неизбежно столкнётся с нестабильностью и неудачными играми. «Волки», хоть и потеряли очки в стартовом туре, выглядели довольно симпатично.



Они создали уйму моментов и заслуженно забили три гола. Этого наверняка хватило бы для победы, если бы не уход Костаса Маноласа. Без грека римляне пропустили фактически всё, что могли. И надо сказать, что пропущенные мячи получились довольно дешёвыми. Элементарными.



Естественно, потеря очков на своём поле с сереньким «Дженоа» — результат неудовлетворительный, однако по качеству футбола всё было вполне крепко. Даже статистика неплохо передаёт невезение «Ромы»: 19-6 по ударам, 10-4 по попаданиям в створ, 5-1 по угловым. И 3:3 на табло.



В общем, с точки зрения цифр «Лацио» в первом туре перебрал, а «Рома» недобрала. Потому возьмём Х2 за 1.78. На своём поле шансы «бьянкочелести» немного выше, но не более того. Конкретно в дерби разница в сыгранности не столь значима: на первый план выходят психология и индивидуальное мастерство. А с этим у «волков» всё в порядке.

Букмекеры ждут результативной игры, и это неудивительно. Пять из предыдущих шести римских дерби получились верховыми, а с обороной у соперников не всё гладко. Доказано первым туром. Тем не менее, «гол в первые 24 минуты – нет» за 2.20 надо проверять. Раскрываться в дебюте слишком опасно. Скорее всего, игра раскочегарится ближе к исходу получаса.

Ставки на матч «Лацио» — «Рома»

На своём поле шансы «бьянкочелести» немного выше, но не более того. Конкретно в дерби разница в сыгранности не столь значима: на первый план выходят психология и индивидуальное мастерство. А с этим у «волков» всё в порядке. Возьмём Х2 за 1.78.



Ставка №1: «Рома» не проиграет за 1.78.



Ставка №2: гол в первые 24 минуты – нет за 2.20.