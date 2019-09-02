В Лиге чемпионов «Локомотив» может превзойти легендарный антирекорд «Спартака»

Эксперты не верят в «Локо», а тут ещё и календарь в РПЛ составлен максимально убого.

Перед стартом прошлой еврокубковой кампании болельщики «Локомотива» испытывали сдержанный оптимизм. Благодаря добытому чемпионству «железнодорожники» попали в первую корзину и получили фактически «группу жизни». Красно-зелёные по два раза соперничали с «Порту», «Шальке-04» и «Галатасараем», но сумели набрать лишь три очка при разнице мячей 4:12.

В нынешнем сезоне коллектив Юрия Сёмина оказался в куда более тяжёлой ситуации, что не может не тревожить российских любителей футбола. Если с достаточно средними по уровню европейскими клубами «Локомотив» выглядел не лучшим образом, то чего ждать от противостояний с грандами?

Эксперты уже оценили ближайшие перспективы «Локомотива» и остальных команд из Квартета D. Всё вполне предсказуемо. Рассмотрим котировки в букмекерских конторах относительно возможного выхода каждого клуба в следующую стадию Лиги чемпионов:

— «Ювентус»: «да» за коэффициент 1.12, «нет» за 6.50;

— «Атлетико»: «да» за 1.22, «нет» за 4.34;

— «Байер»: «да» за 3.15, «нет» за 1.32;

— «Локомотив»: «да» за 11.0, «нет» за 1.06.

Согласитесь, выбор вариантов достаточно скудный. За приличные коэффициенты доступны только совсем фантастические предложения, а надёжные ставки оценены невыгодным для нас образом. С парой фаворитов заранее всё известно, «Байеру» отведено место в Лиге Европы, а «Локомотив» с огромной вероятностью выступит ещё хуже, чем в прошлом сезоне. Календарь для «железнодорожников» также не сулит ничего хорошего.

В первом туре красно-зелёным соперничать с «Байером», что само по себе плохо со стратегической точки зрения, да к тому же встреча пройдёт в Германии. Клуб из Леверкузена набрал семь очков за три матча во внутреннем первенстве, и вряд ли столь великолепный тонус будет потерян за паузу на матчи сборных.

Дальше «Локомотив» ждёт сражение с перестраивающимся «Атлетико» и спаренные поединки с «Ювентусом». Пожалуй, лучшим раскладом для коллектива Юрия Сёмина было бы проведение двух подряд матчей именно с «Байером», но выбирать не приходится. Перед пятым туром, когда немцы приедут в Черкизово, у «железнодорожников» с высокой вероятностью не будет ни одного очка в турнирной таблице.

Во внутреннем первенстве из-за поражения от «Ростова» позиции красно-зелёных также ослабли. Юрий Сёмин наверняка выдаст не одну тираду по поводу тяжёлых условий, и на этот раз у наставника «Локомотива» достаточно оснований для подобных заявлений. В пяти из шести случаях перед матчами Лиги чемпионов «железнодорожникам» придётся играть в РПЛ на чужих полях, а единственный домашний поединок состоится с «Зенитом».

Куда смотрели составители календаря РПЛ, не совсем понятно. «Локомотиву» предстоят следующие перелёты: Сочи перед Леверкузеном, Грозный перед Турином и Тула перед Мадридом. Видимо, организаторы не знали, что «железнодорожникам» выступать в Лиге чемпионов, а коэффициенты в рейтинге УЕФА никого не волнуют.

Практически всё складывается против «Локомотива», единственным возможным выходом из затруднительного положения должна стать командная сплочённость. Да, в теории «железнодорожники» способны повторить или даже превзойти легендарные 1:18 «Спартака» сезона-2002/03, но сдержанные поводы для оптимизма всё же есть.



Летом «Байер» продал Брандта, на замену талантливому полузащитнику куплены ребята из «Хоффенхайма», однако новобранцы могли здорово выглядеть лишь при определённой тактической схеме. Нельзя сказать, что клуб из Леверкузена гарантированно стал сильнее за лето, а мы помним минувшую Лигу Европы и победу «Краснодара» в российско-немецком противостоянии.

Перед стартовым туром Лиги чемпионов парней Петера Боша ожидает выездная битва с «Боруссией», на которую по определению уйдёт много сил. Если «Локомотив» сумеет зацепиться на выезде, то у «железнодорожников» появятся некоторые шансы на продолжение европейской кампании весной. «Байер» талантлив и перспективен, но «Ювентус» и «Атлетико» — это совершенно другой уровень, гранды Группы D должны терять очки только друг с другом.

отиву». Смолов, Миранчуки и многие другие почувствовали вкус Лиги чемпионов, да и Юрий Сёмин снова проверил свои силы в главном клубном турнире Старого Света. Скорее всего, «железнодорожников» ждёт четвёртое место, но, если футболисты покажут страсть и желание биться за каждый мяч, то фортуна вполне может улыбнуться красно-зелёным.

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