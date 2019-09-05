Хабиб и азартные игры. Как Нурмагомедов относится к ставкам

7 сентября в Абу-Даби пройдёт турнир UFC 242. В главном поединке вечера встретятся чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и временный чемпион организации Дастин Порье. Бой начнётся в 23:00 по мск, а сам турнир — в 18:00. В прямом эфире поединок покажет Первый канал.

30-летний Нурмагомедов в ММА одержал 27 побед. У 30-летнего Порье — 25 успешных боёв. Хабиб во второй раз будет защищать титул. В октябре 2018 года россиянин победил ирландца Конора Макгрегора.



На этот раз мы не станем рассказывать о котировках букмекеров на предстоящий бой, а приведём некоторые примеры из взаимоотношений Нурмагомедова с миром азартных игр.

Хабиба подставили

В декабре 2018 года несколько СМИ распространили следующую информацию:



Нурмагомедов объявил в «Инстаграме» о конкурсе, для участия в котором требовалось подписаться на странички партнёров. Часть аудитории выполнила условия, однако затем пользователи обнаружили в своей ленте множество фотографий обнаженных женщин в провокационных позах, а также посты, приглашающие испытать удачу в азартных играх. Публикация самого Хабиба о конкурсе в последствии оказалась удалена.



Тем не менее, данную тему не оставили без внимания в интернете. Один из блогеров на своём канале просил Нурмагомедова объяснить сложившую ситуацию, но позже принёс свои извинения и заявил, что понимал о подставе Хабиба спонсорами конкурса.

Они легализовали проституцию, наркоманию, азартные игры

Инцидент, случившийся после знаменитого боя Нурмагомедова с Макгрегором, привёл к длительной девятимесячной дисквалификации Хабиба и некоторых его представителей. Для сокращения указанного срока российскому чемпиону предлагалось сняться в социальном ролике, направленном против хулиганства.



В интервью телеканалу «Матч ТВ» Нурмагомедов заявил следующее: «Мне сказали, что дисквалификацию можно сократить, если сняться в социальных видеороликах. Но пускай штат Невада сам сделает хотя бы один процент того, что делаю я. Они легализовали у себя проституцию, наркоманию, азартные игры. Им надо над собой работать, а они просят меня приехать. Я с этим абсолютно не согласен и сниматься в роликах не буду»

Никогда не буду рекламировать букмекеров

В настоящее время Хабиб является одним из самых популярных спортсменов мира, что легко отследить по его социальным сетям. На официальный «Инстаграм» россиянина подписано практически 16 млн человек, и было бы глупо не пользоваться этим. У Нурмагомедова есть контракты с несколькими мировыми брендами в самых разных областях, но также у бойца есть и своеобразная запретная категория рекламодателей.



Менеджер Хабиба Ризван Магомедов упоминал, что к российскому чемпиону обращались и продолжают обращаться многие букмекерские конторы, предлагая очень большие деньги за рекламу собственных брендов. Однако окружение бойца и сам Нурмагомедов от подобных проектов категорически отказываются.



Ризван Магомедов упомянул о сфере спортивных ставок, но не забыл и о других компаниях: «Все крупные букмекерские конторы уже приходили к нам с предложениями. Пытаются заинтересовать крупной суммой. Но букмекеры, алкоголь, сигареты — это то, что отклоняется без разговоров».

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