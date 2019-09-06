Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье. Прогноз: американца ждёт долгая ночь

Не удивимся, если единственный план Нурмагомедова на бой сработает в 28-й раз.

7 сентября на du Arena в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, состоится турнир UFC 242. В главном бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе сойдутся Хабиб Нурмагомедов (Россия, 30 лет) и Дастин Порье (США, 30 лет). Букмекеры считают фаворитом Хабиба: его победа идёт за 1.22.

Сто процентов вы много раз слышали, как «наш Хабиб» размажет очередного американца по октагону и останется чемпионом мира. Спешим вас предостеречь — соперник у Нурмагомедова, может, и не самый медийный и популярный, но уж точно не слабейший из всех, с кем дрался чемпион из России.

7 сентября Нурмагомедов подерётся с Дастином Порье. Бриллиант (прозвище американца) — временный чемпион UFC в лёгком весе. Этот титул в компании разыграли, поскольку неоспоримый чемпион (Нурмагомедов) остался на обочине почти на год из-за дисквалификации за беспорядки, устроенные им и его командой на арене T-Mobile после победы над Макгрегором.

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Однако всё это вовсе не означает, что пояс «исполняющего обязанности» отдали первому попавшемуся проходимцу. Порье на пути к бою за свой титул одержал несколько действительно больших побед. От его рук, ног, коленей и локтей по порядку пострадали Энтони Петтис, Джастин Гэтжи, Эдди Альварес и Макс Холлоуэй.

Порье сочетает в себе все основные качества успешного бойца: характер чемпиона, отличный бокс и вполне сносная борьба, навык в которой Дастин начал приобретать ещё в школе.

По поводу выносливости (а это всегда очень важный аспект в боях против Хабиба) к Порье также больших вопросов не возникало. Разве что в его поединке с Холлоуэем многие заметили, как Макс начал перехватывать инициативу во второй половине схватки. Но это можно объяснить стартовым натиском Порье, с которым он, вероятно, увлёкся, почувствовав близость досрочной победы.

Кроме того, американец считается довольно большим андердогом — значит, многого от него не ждут. Психологический груз во всей этой истории распределён между бойцами неравномерно — львиная доля, очевидно, ляжет на плечи бойца из Дагестана. Ведь это он — непобеждённый, неоспоримый, доминирующий.

И последнее, что хотелось бы сказать в пользу ставки на победу Порье: у него действительно есть неплохой шанс попасть по Хабибу слева в начале боя. Да, этот прогноз похож на все предыдущие, касающиеся поединков Нурмагомедова, но по-другому быть и не может — тактика Орла не разнообразна, но эффективна и против неё не так много противоядий.

Нурмагомедов уже пропускал опасные удары на старте первого раунда. Их автором был Майкл Джонсон (который, кстати, нокаутировал Порье, оформив тому пока последнее поражение), который пусть и считается одним из самых быстрых боксёров дивизиона, но тяжёлым его удар всё же не назовешь.

Кроме того, Джонсону не хватило жёсткости и агрессии, чтобы развить успех, а у Порье этого «добра» как раз хватает. Потому победа Дастина в первой половине боя не должна никого удивлять. Однако стоит отметить, что для неё американцу ни в коем случае нельзя попадать в объятия россиянина, ведь тогда мечты о новом титуле не сбудутся.

Мы все это прекрасно знаем и много раз видели: Хабиб сокращает дистанцию, прижимает соперника к сетке (или хватает его переднюю ногу прямо в центре октагона), сваливает/сталкивает/швыряет со всего размаху соперника об пол, после уже там, внизу избивает его настолько долго и упорно, насколько тому хватает терпения.

Точно так же наверняка будет и завтра, если один единственный план Нурмагомедова на бой сработает в 28-й раз.

Ставки на бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье

Прогноз — и всё-таки Хабиб. Борьба дагестанского атлета — нечто невероятное. В этом аспекте с ним никто не способен конкурировать, потому почти нет сомнений, что Порье ждёт долгая арабская ночь.

Ставка: победа Хабиба болевым, удушающим или добровольная сдача за 2.50.