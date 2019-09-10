«Торпедо» — ЦСКА. Прогноз: Капризов и Григоренко пошумят в Нижнем

11 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде встретится с ЦСКА. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу «армейцев» в основное время можно с коэффициентом 1.57.

Анализ матча «Торпедо» — ЦСКА (11.09.2019)

«Торпедо» наконец-то сыграет на своём льду. Позади четыре выездных матча, в которых удалось разжиться одной-единственной победой. Разумеется, с такими результатами команда находится на дне Западной конференции. Позади только ярославский «Локомотив» с унылой «баранкой» и двумя встречами в запасе.

Вроде бы создаётся впечатление, что старт сезона завален и особенных перспектив нет. Но это совсем не так. Непосредственно по качеству хоккея нижегородцы смотрятся как минимум неплохо. По сути, сейчас они входят в топ-3 самых невезучих клубов КХЛ по итогам 10 дней чемпионата.

Например, «Торпедо» проиграло абсолютно равный матч «Динамо» в Москве (2:3) за счёт пары сомнительных свистков и ошибки вратаря. В Риге «олени» выглядели хуже, но разгрома (0:3) не заслуживали. А наиболее показательным получился поединок с «Авангардом», который завершал гостевую серию.

Если смотреть только на счёт (2:4) и разницу бросков (15-35), может создаться впечатление, что речь идёт о типичном гостевом матче аутсайдера с фаворитом: пассивный хоккей с откатом, два подхода за период и игра в одни ворота. На деле она получилась практически равной, «ястребам» пришлось нехило попотеть.

Подопечным Дэвида Немировски удаётся входить в чужую зону через пас, они неплохо комбинируют и умеют прессинговать. Проблемы две – нестабильность и малое количество бросков. Желание улучшить позицию постоянно выходит боком: вместо броска с не самой плохой точки и возможного добивания случаются лишние передачи, которые порой заканчиваются обрезами.

Неудивительно, что пока свой лучший отрезок в сезоне «Торпедо» провело именно тогда, когда решило палить по воротам из любой ситуации. В результате опешивший «Локомотив» пропустил четыре шайбы за 10 минут и уступил «оленям» на своём льду (3:4).

В общем, если «Торпедо» сделает правильные выводы, то уже через пару недель окажется в районе 6-8-го места на Западе. Беда лишь в том, что конкретно с ЦСКА разжиться очками будет непросто. Накануне «армейцы» спокойно убрали с пути «Северсталь» (4:0), хотя по ходу дела даже играли в формате «3 на 5».

Единственное – у красно-синих впереди принципиальная бойня со СКА, что повышает вероятность ротации. Но даже на таком фоне гости явно сильнее. Кроме того, у них семь побед в семи последних матчах в Нижнем Новгороде: 3:0, 5:1, 3:1, 5:3, 3:1, 3:0 и 4:3Б. Мы бы выбирали между ИТМ 1,5 шайбы «Торпедо» за 1.85 и ИТБ 3 шайбы ЦСКА за 2.02.

Ставки на матч «Торпедо» — ЦСКА

У ЦСКА семь побед в семи последних матчах в Нижнем Новгороде: 3:0, 5:1, 3:1, 5:3, 3:1, 3:0 и 4:3 Б. Накануне «армейцы» спокойно убрали с пути «Северсталь» (4:0), хотя по ходу дела даже играли в формате «3 на 5». Мы бы выбирали между ИТМ 1,5 шайбы «Торпедо» за 1.85 и ИТБ 3 шайбы ЦСКА за 2.02.

Ставка: ИТБ 3 шайбы ЦСКА за 2.02.