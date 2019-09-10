«Салават Юлаев» — «Автомобилист». Прогноз: всё внимание на Умарка и Доуса

12 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе встретится с «Автомобилистом». Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам: поставить на победу уфимцев в основное время можно с коэффициентом 2.45.

Анализ матча «Салават Юлаев» — «Автомобилист» (12.09.2019)

Начало сезона выдалось для «Салавата» непростым. Три выездных матча подряд – два с «Куньлунем» и один с «Сибирью». В Китае пришлось совсем несладко – кошмарный лёд, постоянные провокации и грубая игра со стороны хозяев. Итоговые три очка можно считать хорошим результатом: сперва уступили 3:4 по буллитам, но сутки спустя уверенно победили (2:0).



В Новосибирске получилось ещё лучше: забили первыми и выстояли (3:1). Было непросто из-за постоянной игры в меньшинстве (пять удалений против одного и пара сомнительных решений арбитров), однако спецбригады проявили себя достойно, а Юха Метсола по привычке тащил всё, что летело в створ.

Вдобавок «СЮ» в важный момент реализовал единственное удаление соперника. Трио легионеров Ларсен-Умарк-Хартикайнен оформило третий гол, а дальше стало полегче. «Сибирь» сняла вратаря за три с лишним минуты до сирены, но спастись не сумела: Метсола, защитники и примкнувшая к ним перекладина выдержали штурм.



Теперь биться предстоит с лидером Восточной конференции. «Автомобилист» — единственная команда КХЛ, до сих пор не потерявшая ни одного очка. Четыре победы в четырёх матчах – это само по себе здорово, благо что проходных оппонентов у уральцев не было. Правда, все четыре игры состоялись в Екатеринбурге.



Для начала «Авто» дожал неуступчивую «Северсталь» (3:2 ОТ), хотя на старте второго периода «горел» со счётом 0:2. Дальше последовали уверенные победы над «Витязем» (3:2) и СКА (5:2), причём в обоих случаях уральцы дважды забивали в большинстве. На десерт они испортили возвращение Ильи Воробьёва, дожав «Металлург» по буллитам (3:2). И опять реализовали лишнего.



Вроде бы гости стартовали сильнее, но есть вопросы. С ММг играли они не лучшим образом: постоянно отдавали вбрасывания и много ошибались. Кроме того, у «Салавата Юлаева» было четыре дня на отдых, а у «Автомобилиста» только два. Плюс фактор своих трибун, а уж поддерживать в Уфе умеют великолепно.



Нам нравится ТБ 1,5 шайбы в большинстве за 2.15. Обе команды умеют разыгрывать лишнего, а удалений наверняка будет достаточно. Именно «СЮ» выбил «Автомобилист» в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина (4-1 в полуфинале конференции), так что с мотивацией проблем не возникнет.



Кроме того, мы бы рассмотрели ничью за 3.92. Команды близки по уровню и прекрасно знают друг друга, на таком фоне 60 минут вполне может не хватить для выявления победителя. Ждём близкой и яркой игры.

Ставки на матч «Салават Юлаев» — «Автомобилист»

Обе команды умеют разыгрывать лишнего, а удалений наверняка будет достаточно. Именно «СЮ» выбил «Автомобилист» в минувшем розыгрыше Кубка Гагарина (4-1 в полуфинале конференции). Проверим ТБ 1,5 шайбы в большинстве за 2.15.



Ставка №1: ТБ 1,5 шайб в большинстве за 2.15.



Ставка №2: ничья за 3.92.