«Сочи» — «Локомотив». Прогноз: Жоау Мариу выйдет в старте, Гильерме не пропустит

14 сентября в Сочи на стадионе «Фишт» состоится матч 9-го тура чемпионата России между ФК «Сочи» и московским «Локомотивом». Букмекеры считают явным фаворитом гостей: поставить на победу «железнодорожников» можно с коэффициентом 1.85.

Анализ матча «Сочи» — «Локомотив М» (14.09.2019)

Первые матчи после международной паузы традиционно опасны и непредсказуемы. Гильерме не лучшим образом отстоял две встречи за сборную России, Антон Миранчук не воспользовался шансом проявить себя, Фёдор Смолов с Дмитрием Бариновым и Сосланом Джанаевым остались в запасе, а Александр Карапетян пал жертвой симуляции Леонардо Бонуччи.

Ну и так далее. Словом, часть футболистов обеих команд весело провела время, но их физическая готовность с оставшимися в расположении команды партнёрами может разниться. И это затрудняет как работу тренеров при подготовке и определении составов, так и прогноз.

ФК «Сочи» после массового прихода новичков перед самым стартом сезона наконец-то стабилизировал игру. Правда, оценивать его результаты можно по-разному. С одной стороны, в пяти предыдущих матчах «горожане» трижды сыграли на ноль и уступили лишь один раз. Выглядит достойно.

С другой стороны, в матче с ЦСКА (0:0) судья в концовке упустил явный пенальти на Фёдоре Чалове, а «Уфа» (0:0) определённо была ближе к голу. В минувшем туре подопечные Александра Точилина разгромили «Рубин» (3:0), но казанцы вышли без ряда важных игроков центра поля (не было Могилевца, Подберёзкина) и ужасно оборонялись в своей штрафной.

Тем не менее положительные сдвиги в игре «Сочи» очевидны, так что «Локомотиву» придётся потрудиться. «Железнодорожники» сбавили ход перед международным перерывом, сыграв вничью с «Краснодаром» (1:1) и уступив «Ростову» (1:2). Теперь они отстают от лидеров Российской Премьер-Лиги на три очка.

Москвичам точно не поможет Алексей Миранчук, от которого сильно зависит нападение клуба. Вполне вероятно появление в стартовом составе Жоау Мариу. У него имелось достаточно времени для набора формы. С «Ростовом» португалец отбегал час, заменив как раз получившего повреждение Миранчука.

«Сочи» обороняется низким блоком и старается сохранять компактность, с таким соперником нужно по максимуму использовать фланги и дальние удары. В теории это обещает серьёзное количество угловых у ворот хозяев, так что ИТБ 3 корнера «Локомотива» в первом тайме за 2.57 или П2 по угловым в первом тайме с форой «-1,5» за 2.63 стоит проверить.

Возьмём также П2 по ударам в створ ворот с форой «-2» за 1.91. Заключительный вариант – «Сочи» не забьёт за 2.16 или «обе забьют – нет» за 1.95. «Горожане» забивают меньше всех в РПЛ (пять мячей в восьми турах), а «Локомотиву» перед стартом в Лиге чемпионов пора добавлять в защите.

Ставки на матч «Сочи» — «Локомотив М»

«Сочи» обороняется низким блоком и старается сохранять компактность, с таким соперником нужно по максимуму использовать фланги и дальние удары. В теории это обещает серьёзное количество угловых у ворот хозяев. Возьмём П2 по угловым в первом тайме с форой «-1,5» за 2.63.

Ставка №1: победа «Локомотива» по угловым в первом тайме с форой «-1,5» за 2.63.

Ставка №2: победа «Локомотива» по ударам в створ ворот с форой «-2» за 1.91.

Ставка №3: обе забьют – нет за 1.95.