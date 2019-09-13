Россия – Беларусь, Сербия – Германия. Прогнозы на ЧЕ-2019 по волейболу

13 сентября – второй день группового этапа на ЧЕ-2019 по волейболу. В 16:00 мск начнут матч сборные Сербии и Германии, а в 21:30 мск – Россия и Беларусь.

Анализ матча Россия – Беларусь (13.09.2019)

Сборная России выглядела очень прилично в первом матче чемпионата против Турции. Пожалуй, даже лучше ожидаемого. Проигранная партия – это даже к лучшему. Здесь налицо потеря концентрации после лёгкого первого сета.

Из минусов – не пошла игра у Максима Михайлова. Возможно, это проблемы его взаимодействия с Кобзарём. Показалось, что после выхода Бутько Макс выдохнул, ему сразу стало попроще. Вообще, Туомас Саммельвуо удивил. Считалось, что связки Кобзарь – Полетаев, Бутько – Михайлов – это неприкасаемость. Оказалось, нет. Полетаев, Мусэрский, Куркаев – это всё резерв, который можно и нужно вводить в бой. Думаю, что сегодня они вполне могут появиться. Явно, что первые матчи скорее ознакомительные, тренеру нужно определиться с шестёркой. Да, такие дела, такая приятная головная боль.

Понравилось, что практически у всех, кроме Клюки, полетела подача. Быстро адаптировались в новом зале, это хорошо.

Что до Беларуси, то команду Виктора Бекши вчера задавили трибуны. Начали-то неплохо, но при первых же трудностях команда сломалась. Дальнейший ход матча – это шанс поиграть всем, во-первых, во-вторых, откровенная попытка разыграть Артура Удриса. После травмы экс-диагональный «Факела» пока совсем не в форме, нужно добирать. У Мискевича тоже не пошло.

На фоне всего этого букмекеры Беларуси не дают вообще ни единого шанса. Но думаю, что сегодня этой команде будет попроще. Во-первых, как-то уже прибились к залу, к площадке, во-вторых, полных трибун сегодня точно не будет, без давления однозначно будет проще.



Вообще, Беларусь в потенциале – третья команда этой группы, ставлю её выше Турции из-за проблем с травмами у последних. Да и в полном составе ту же Турцию обыгрывали: в матче за третье место на Challenger Cup.

Ставки на матч Россия – Беларусь (13.09.2019)

Не жду сегодня лёгкой прогулки для сборной России. Беларусь – не мальчики для битья. У них два хороших диагональных, пара доигровщиков Радюк — Куклинский, поигравшие в Европе, Бусел и Морозов в центре – небыстрые, но очень опытные. Если эта команда поймает кураж, мало никому не покажется. Вчера перегорели, не думаю, что это случится дважды подряд.

Да, букмекеры после вчерашних матчей дают 1.01 на Россию, и вряд ли подопечные Саммельвуо проиграют. Но 1.26 за 3:0, пожалуй, перебор. Эта ставка может пройти (хотя с Турцией вот не прошла), но уровень нервного напряжения может не соответствовать коэффициенту.

Предлагаем сыграть здесь ТБ 131.5 очка в матче. Это более чем реальный тотал. Беларусь может набрать по 19 очков в каждой партии. Коэффициент 1.88 – вполне достойная цифра. Альтернатива – индивидуальный тотал Беларуси больше 55.5 за тот же коэффициент. Но общий кажется более надёжным вариантом.

Ставка: ТБ 131.5 очка в матче за 1.88.

Анализ матча Сербия – Германия (13.09.2019)

А вот это первый матч из категории «топ» на чемпионате. Давайте разбираться. Итак, сборная Сербии после неудачи на олимпийском отборе заменила тренера. Николу Грбича сменил Слободан Ковач. В составе Слободан ничего менять не стал, да и объективно, некого добавлять в эту команду, все лучшее Никола использовал. В плане игры вряд ли Ковач что-то сможет выжать большее из этих игроков. Так что основная цель здесь явно психологическая встряска. Вполне возможно, этот ход сработает.

Сербы говорят, что у Грбича не сложились отношения с рядом игроков, тем же Александаром Атанасьевичем. Что ж, если Ковачу удастся наладить микроклимат, есть ощущение, что сербы могут и выстрелить.

Что до Германии, то после Лиги наций, которую Андреа Джани использовал как полигон для обкатки молодёжи, к чемпионату Европы немцы подходят во всеоружии. Главная новость – возвращение Георга Грозера. Это сразу прибавляет вистов немецкой сборной. Симон Хирш – парень опытный, но лидером так и не стал.

Джани использует здесь примерно равную прослойку опытных ребят и молодёжи. От первых – Грозер, Фромм, Калиберда, Кампа. Из молодых – Зенгер, Крик, Бакспелер. Прогнозировать результат этой команды очень сложно: немцы могут как выстрелить, так и откровенно провалиться.

По сути этот матч – за лидерство в группе. Теоретически могут вмешаться в передел мест хозяева – бельгийцы, но на бумаге именно сербы и немцы фавориты шестёрки B.

Если сравнивать по позициям, то сербы, конечно, сильнее. У Германии многое будет зависеть от Грозера. Если Георг хорошо готов физически, то может быть и апсет.

Ставки на матч Сербия – Германия (13.09.2019)

Букмекеры с пиететом относятся к Грозеру, плюс насторожены по отношению к сербам. Поэтому предлагают 1.38 на победу Сербии. Но здесь мы на стороне Сербии. Ставка на их победу с форой (-1.5) по сетам за 1.83 – хороший вариант.



Да, Грозер может придать немцам уверенности, но наверняка вся игра сведётся к Георгу. А тот с возрастом начинает всё-таки сдавать в плане физики. Он не слишком техничный диагональный, его игра строится на высоком прыжке. Так что к концу встречи может и подсдать. И это на руку сербам, ведь перестроить игру в одночасье Джани будет сложно.

Ставка: победа Сербии с форой (-1.5) по сетам за 1.83.

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