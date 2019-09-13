«Барселона» — «Валенсия». Прогноз: Гризманну придётся тащить за себя и Месси

14 сентября в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 4-го тура чемпионата Испании между «Барселоной» и «Валенсией». Букмекеры считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.50.

Анализ матча «Барселона» — «Валенсия» (14.09.2019)

Очень сложный для прогноза матч из-за непонятного состояния команд. «Барселона» завалила старт сезона и вновь обойдётся без Лионеля Месси. Пока что показывать внятный футбол и стабильно одерживать победы без аргентинца у неё совсем не выходит, что вроде как повышает шансы гостей.



Однако руководство «Валенсии» накануне уволило Марселино с поста главного тренера. Дело не в результатах, а в конфликте с президентом клуба. У специалиста были отличные отношения с целым рядом футболистов основы, которые не постеснялись открыто выразить ему свою поддержку.

В общем, есть определённые сомнения, что смена наставника поможет «летучим мышам». Скорее, этот шаг наоборот негативно повлияет на настрой лидеров. Занявший пост Альберт Селадес самостоятельного опыта работы не имеет. С такими исходными данными зацепиться на «Камп Ноу» будет сложно.



И ведь результаты у «Валенсии» вполне терпимые. В первом туре несправедливая ничья с «Реалом Сосьедад» (1:1) – огромное количество упущенных моментов и нереализованный пенальти привели к ответному голу на 101-й минуте. Непосредственно по качеству футбола перевес был огромным.



Затем случилось обидное поражение в Виго (0:1). «Сельта» играла лучше, но у гостей всё равно имелись шансы, включая попадание в каркас ворот. А в третьем туре «летучие мыши» уверенно победили неуступчивую «Мальорку» (2:0), оставившую очень неплохое впечатление на старте сезона.



У «Барселоны» те же четыре очка в трёх встречах. Пока сине-гранатовым упорно не даются выезды – 0:1 в Бильбао с голом-шедевром Арица Адуриса и 2:2 с «Осасуной». При этом красные выглядели не хуже, что косвенно видно и по статистике: 12-6 по ударам и 6-4 по попаданиям в створ в пользу аутсайдера.



Единственной отрадой оказался домашний матч с «Бетисом» (5:2), но даже там каталонцы долго разгонялись и сравняли счёт только на 41-й минуте. Тем не менее на этот раз сыграем от фаворита. Действующий чемпион уже отпустил «Атлетико» на пять очков, ещё одна осечка сейчас совсем не нужна.



Благо что соперник попался удобный – с громким именем, но находящийся в непростой ситуации после сомнительной смены тренера. П1 с форой «-1» за 1.79 – довольно аккуратный и надёжный вариант. Также стоит рассмотреть «Барселона» забьёт в каждом тайме за 2.04.



Варианты по вкусу — «ЖК в первые 22 минуты – нет» за 1.87 и гол Антуана Гризманна за 2.10. Судит опытный Хосе Санчес Мартинес, который обычно не спешит с первым «горчичником». Ну а французу придётся брать игру на себя, потому что Месси и, скорее всего, Суареса не будет.

Ставки на матч «Барселона» — «Валенсия»

Действующий чемпион уже отпустил «Атлетико» на пять очков, ещё одна осечка сейчас совсем не нужна. Благо что соперник попался удобный – с громким именем, но находящийся в непростой ситуации после сомнительной смены тренера. П1 с форой «-1» за 1.79 – довольно аккуратный и надёжный вариант.



Ставка №1: «Барселона» победит с форой «-1» за 1.79.



Ставка №2: «Барселона» забьёт в каждом тайме за 2.04.



Ставка №3: ЖК в первые 22 минуты – нет за 1.87.



Ставка №4: гол Антуана Гризманна за 2.10.