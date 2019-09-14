СКА — «Йокерит». Прогноз: петербуржцы отведут душу на финнах после дерби

15 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге встретится с «Йокеритом». Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам льда: поставить на победу «армейцев» в основное время можно с коэффициентом 1.70.

Анализ матча СКА — «Йокерит» (15.09.2019)

СКА удивительно стабилен на старте сезона: одержал три победы в трёх матчах с середняками и разгромно проиграл каждому из двух попавшихся топ-клубов. Внесём ясность — всё же «Металлург» в своём нынешнем состоянии на контендера никак не смахивает, хотя через полтора-два месяца наверняка станет серьёзной силой. Но речь о сегодняшнем дне.

Так вот, петербуржцы выиграли у ММг (3:1), «Трактора» (4:3ОТ) и «Сибири» (4:2). Во всех случаях играли неровно и не обходились без перепадов, однако в целом превосходили соперников и заслуженно брали два очка. В Челябинске, например, показали характер, в Магнитогорске – большинство.

Но обе встречи с элитой получились провальными. 0 очков при разнице шайб 2:8 с «Автомобилистом» и ЦСКА – это явно не то, чего ждут от Алексея Кудашова. Даже со всеми скидками на существенное изменение состава (причём не в лучшую сторону) и адаптацию после назначения на новую должность.

Самое печальное, что в каждом из случаев СКА больше мучился, чем играл. Реализация слабая, постоянные ошибки в своей зоне и проигрыши единоборств, слабая зачистка «пятачка». В такой ситуации могли бы помочь спецбригады, но в ключевые моменты они пока не работают. Все семь розыгрышей лишнего прошли вхолостую.

В «армейском дерби» хозяева бодро начали, но после первой шайбы ЦСКА очень уверенно контролировал игру. СКА отставал в счёте с девятой минуты, много играл в большинстве (0 из 5) – а в итоге Илье Сорокину для первого «сухаря» в сезоне пришлось отразить лишь 21 бросок. Маловато будет.



После проигрыша по всем статьям главному сопернику нужно реабилитироваться. Все условия имеются: «Йокерит» начал сезон далеко не лучшим образом, а поединок в Санкт-Петербурге станет для финнов третьим гостевым за пять суток. Накануне они отдали победу «Торпедо» (5:6ОТ) со счёта 4:1, такие неудачи часто остаются занозой на определённый срок.

Плюс «армейцы» традиционно хорошо играют с «шутами» — четыре победы подряд. Если считать предсезонные турниры, то их окажется аж восемь. В семи случаях СКА пропускал строго 1-2 гола, так что П1 за 1.70 и ИТМ 2 шайбы «Йокерита» за 1.73 смотрятся любопытно.

Заключительный вариант – ТБ 1,5 шайбы в первом периоде за 2.25 или гол в первые 10 минут за 2.05. После разгрома от ЦСКА хоккеистов наверняка ждал разговор по душам с тренерским штабом, так что проблемы с мотивацией вряд ли возникнут. Ждём от хозяев агрессивного дебюта.

Ставки на матч СКА — «Йокерит»

Казанцы мощно начали сезон, а вот «Металлург» после смены тренера набрал одно очко в двух поединках. Илья Воробьёв на пресс-конференциях не стесняясь бомбит своего предшественника за слабую функциональную готовность хоккеистов. Плюс встреча в Казани станет для «лис» третьей выездной за пять суток. То есть выиграть «конёк» им вряд ли удастся.

Ставка №1: победа СКА за 1.70.

Ставка №2: ИТМ 2 шайбы «Йокерита» за 1.73.

Ставка №3: ТБ 1,5 шайбы в первом периоде за 2.25