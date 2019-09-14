Россия – Северная Македония. Прогноз: легкая прогулка к победе

14 сентября мужская сборная России по волейболу сыграет с командой Северной Македонии в рамках группового этапа Евро-2018. Начало встречи – в 18:30 мск. И этот матч должен стать самым простым из всех на турнире.

Анализ матча Россия – Северная Македония (14.09.2019)

Сборная России пока много экспериментирует, что выливается в такие матчи, как против Беларуси. Надо отдать должное Туомасу Саммелвуо, он выдержал свою линию до конца, обошелся практически без замен.

Смотрелись, конечно, не здорово. И не сказать, что особенно проваливались, но играли слабо. Бутько вроде бы выводил нападающих на разорванный блок, но не забивали. Клюка не соответствовал реноме лидера. Семышев набирал от партии к партии, в молодого игрока кидать камень – грех, он молодец, что к концу встречи поймал свою игру. Венцом всего этого стоят 28 ошибок на подаче у команды. Больше партии. В общем, накспериментировались досыта.

Видно, что Туомас проверяет разные сочетания, разные варианты. По сути, для экспериментов остался один матч –сегодня. Дальше – Финляндия, принципиальный матч для тренера, а потом Словения и плей-офф – шутки кончатся.

Сегодня соперник из разряда самых слабых на турнире – сборная Северной Македонии. Даже не знаю, они – самые слабые или сборная Австрии. Что из себя представляет эта команда? Диагональный Никола Гьоргиев, два более менее приличных пасующих, ну и в общем-то все. Все остальные игроки очень слабого уровня. В нападении львиную долю несет Гьоргиев, нагружают еще доигровщика Александара Ляфтова. Оба наедаются, соперники прекрасно знают, куда будет идти передача, поэтому никаких проблем не испытывают. Так, у Николы, например, в матче с Финляндией, где македонцы очень прилично отборолись и взяли целую партию, 36% в атаке. Занавес.

Вчера Северная Македония проиграла Турции. Да, боролись, да 23:25 в одном из сетов, но по факту турки были абсолютно уверены в победе и лишь изредка позволяли сопернику приближаться. Это быа минутная потеря концентрации.

Все, что нужно делать сборной России в этом матче – подавать. Будет подача – будет работа для блока, он у нашей команды очень приличный. Кроме того, в защите Северная Македония – тоже далеко не та команда, которая будет поднимать мертвые мячи. В общем, удивлять македонцам нечем. Главное, чтобы наша сборная не удивила самих себя в неприятном смысле.

Ставки на матч Россия – Северная Македония (14.09.2019)

Красноречивый коэффициент на победу России – 1.001. Со ставки в 1000 рублей можно выиграть 1 рубль. Другие интересные исходы тоже совсем с низкими коэффициентами. Если не хотите рисковать, лучше пропустить эту игру. А нам ничего не остается, как предложить ставку на победу России с форой (-22.5) за 1.89. Фора большая, но в одной из партий разгром должен быть, его не избежали ни турки, ни Беларусь. Так что и здесь мы вправе ждать минимум одну партию с крупным счетом. Двух дежурных побед в остальных сетах должно хватить.



Ставка: победа России с форой (-22.5) за 1.89.



Выберите контору для ставок в рейтинге букмекеров «Чемпионата».