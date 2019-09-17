«Бавария» — «Црвена Звезда». Прогноз: сербы не оставят Нойера в покое

18 сентября в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Црвеной Звездой». Букмекеры считают явным фаворитом хозяев: поставить на победу мюнхенцев можно с коэффициентом 1.06.

Анализ матча «Бавария» — «Црвена Звезда» (18.09.2019)

«Бавария» завалила старт сезона – проиграла дортмундской «Боруссии» в матче за Суперкубок Германии, а затем не смогла дожать «Герту» на своём поле в первом туре Бундеслиги (1:1). Зато дальше дела пошли на лад – новички Филиппе Коутиньо и Иван Перишич добавили конкуренции в группе атаки и команда приободрилась.



Разгромные победы над «Шальке» (3:0) и «Майнцем» (6:1) получились весьма убедительными. Затем последовала гостевая ничья с «РБ Лейпциг» (1:1), но, несмотря на потерю очков, мюнхенцы оставили приятное впечатление. В первом тайме они показали классный футбол и могли забить 2-3 мяча, но невезение и глупый пенальти перед самым перерывом не позволили сохранить лидерство.



Юлиан Нагельсман изменил схему перед вторым таймом, что позволило «быкам» выравнять игру. Действующий чемпион Бундеслиги уже не имел ощутимого преимущества, но в целом по итогам 90 минут был ближе к победе. Результат мог бы получиться более успешным, однако постепенный прогресс команды сомнений не вызывает.



«Црвена Звезда» пробралась на групповую стадию окольными путями. Начинать пришлось с первого квалификационного раунда. Прямо скажем, в паре случаев сербам откровенно повезло пройти дальше (то выездной гол, то длительная серия пенальти), но теперь это уже не имеет значения – место в основном раунде клуб заслужил, а потому получит солидные призовые от УЕФА.



Одна беда — сверхраннее начало сезона не могло не сказаться на запасе сил. Результаты просели – в последних матчах чемпионата Сербии победы даются с большим трудом. Впрочем, на встречу в Мюнхене «звездаши» непременно настроятся как надо, ведь такие шансы проявить себя выпадают редко.

Разумеется, «Бавария» будет явным фаворитом и наверняка возьмёт дежурные три очка, но даже П1 с форой «-2,5» идёт за унылые 1.62. А уверенности в крупной победе нет: «Црвена» никак не похожа на мальчиков для битья, а мюнхенцы вряд ли станут рвать жилы в проходном поединке. Группа попалась довольно приятная, до подсчёта разницы голов скорее всего не дойдёт.



Потому попробуем рискнуть. «Обе забьют» за 2.71 достойно изучения. Дело в том, что в 15 из 20 предыдущих матчей «Баварии» забивали обе команды, а сербы не уходят с поля без гола вот уже 14 игр подряд. Вариант, конечно, на любителя, однако с точки зрения статистики он очень хорош. Что-то вроде 3:1 или 4:1 тут вполне вероятно.

Ставки на матч «Бавария» — «Црвена Звезда»

В 15 из 20 предыдущих матчей «Баварии» забивали обе команды, а сербы не уходят с поля без гола вот уже 14 игр подряд. Попробуем проверить коэффициент 2.71, которым букмекеры оценивают классическую ставку «обе забьют».



Ставка: обе забьют за 2.71.