«Динамо М» — СКА. Прогноз: Кудашов не даст Крикунову разгуляться

СКА пропустил больше двух шайб только от «Автомобилиста» и ЦСКА.

19 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена» — имени Аркадия Чернышева в Москве встретится со СКА. Букмекеры отдают явное предпочтение гостям: поставить на победу «армейцев» в основное время можно с коэффициентом 1.91.

Анализ матча «Динамо М» — СКА (19.09.2019)

«Динамо» начало регулярный чемпионат КХЛ с трёх побед при очень средненькой игре, но долго так продолжаться не могло. Дальше везение закончилось, и бело-голубые выдали серию из трёх поражений, опустившись в турнирной таблице. При этом соперники были крепкими, но не более того.

Тем не менее в матчах с «Витязем» (1:4), «Локомотивом» (2:5) и «Северсталью» (2:3 Б) удалось добыть лишь одно очко. Однако на этом выездное турне завершилось, а на своём льду москвичи ещё не уступали. Поединок с «Адмиралом» закончился победой (4:2), вот только получилась она весьма непростой.

«Моряки» были гораздо лучше в первом периоде, а на 35-й минуте довели преимущество до двух шайб. Но после этого захлебнулись удалениями, получив четыре малых штрафа за восемь минут. Удалось выстоять в формате «3 на 5», а вот дальше просто не хватило сил. Хозяева наращивали преимущество, забили два гола на 59-й минуте и забрали два очка.

Очевидно, что со СКА такого уровня хоккея не хватит. «Динамо» испытывает большие проблемы в обороне, да и к атаке вопросов хватает. Трудностей столько, что Даниил Тарасов, например, выходит в первом звене. Он, конечно, очень энергичен и старателен, но планке Дмитрия Кагарлицкого и близко не соответствует.

Питерцы на старте сезона стабильны: разгромно проигрывают грандам, зато исправно побеждают тех, кто уступает им в классе. После головомойки от ЦСКА (0:3) натужно выиграны два матча – с «Йокеритом» (3:2) и «Сочи» (1:0). Молодой вратарь Алексей Мельничук держится бодрячком и уже оформил первый «сухарь».

Понятно, что «армейцы» в межсезонье ощутимо потеряли в индивидуальном таланте. Зато Алексей Кудашов всегда умел выстраивать защиту, что позволяет при всех трудностях набирать очки и уверенно идти среди лидеров Западной конференции. В первые месяцы требовать от Кудашова большего не стоит.

Даже крепкий «Сочи» ни в одном из периодов не нанёс более шести бросков. Итак, СКА пропустил больше двух шайб только от «Автомобилиста» и ЦСКА, а бело-голубые испытывают проблемы с созиданием. Вариант ИТМ 2 шайбы «Динамо» за 1.72 напрашивается.

Статистика за нас. Вот как москвичи играли с «армейцами» в прошлом сезоне: 0:4, 2:3, 0:2, 1:3. «Динамо» способно зацепиться за очки, если ограничится парой-тройкой удалений и не позволит сопернику много создавать. Но предпосылок к результативной встрече тут немного.

Ставки на матч «Динамо М» — СКА

СКА пропустил больше двух шайб только от «Автомобилиста» и ЦСКА, а бело-голубые испытывают проблемы с созиданием. Вариант ИТМ 2 шайбы «Динамо» за 1.72 напрашивается. Статистика за нас. Вот как москвичи играли с «армейцами» в прошлом сезоне: 0:4, 2:3, 0:2, 1:3.

Ставка: ИТМ 2 шайбы «Динамо» за 1.72.