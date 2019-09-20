«Металлург Мг» — «Ак Барс». Прогноз: Рейдеборн опять удивит Мозякина

21 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске встретится с «Ак Барсом». Букмекеры отдают минимальное предпочтение хозяевам: поставить на победу «лис» в основное время можно с коэффициентом 2.34.

Анализ матча «Металлург Мг» — «Ак Барс» (21.09.2019)

«Металлург» наконец-то одержал первую победу после увольнения Йозефа Яндача, оказавшись сильнее «Спартака» (4:3). В кои-то веки удалось сильно провести первый период и уже к 21-й минуте повести со счётом 4:0. Однако обойтись без приключений не вышло даже после такого дебюта.



Красно-белые откровенно заваливают начало регулярного чемпионата, да ещё и временно остались без Олега Знарка. Тем не менее они сумели вернуться в игру, забросили три шайбы и едва-едва не добрались до овертайма. Во владениях Василия Кошечкина было жарко, но хозяева выстояли.



Эпизодами ММг смотрится бойко: сидит на воротах «Динамо» в Минске и перебарщивает с риском, уничтожает «Спартак» в дебюте. Проблема всё та же – «лис» категорически не хватает хотя бы на 30-40 минут ровной и цельной игры, из-за чего практически каждый поединок превращается в американские горки.



Так прижиматься к своим воротам перед родными болельщиками во встрече с довольно средним на сегодняшний день оппонентом – это признак сложностей как с физической, так и с психологической сторон. Постепенно «Металлург» выбирается из ямы, но побеждать грандов при таких перепадах в игре можно только при немалой доле везения.



«Ак Барс», напротив, в полнейшем порядке. Пять побед из шести возможных, а единственное поражение состоялось в Москве от рук ЦСКА (2:3). И по качеству хоккея казанцы не уступили, но огромное количество удалений (порой весьма сомнительных) не позволило зацепиться за очки.



С тех пор сыграно пять матчей, каждый из которых завершился победой в основное время. И лишь раз «барсы» забросили меньше трёх шайб. Соперником был именно «Металлург» (2:1), игра получилась очень крутой, однако гол+пас от Зарипова и чудо-сейв Рейдеборна на Мозякине склонили чашу весов в пользу хозяев.



«Лисы» постепенно добавляют и точно навяжут борьбу, овертайм вполне вероятен. Мы же сыграем по коэффициенту и проверим П2 за 2.60: ММг играет жутко неровно, а «Ак Барс» после пяти побед подряд наверняка выйдет на кураже. Пожалуй, коэффициент должен быть в районе 2.40.

Вариант попроще – ИТМ 2,5 шайбы «Металлурга» за 1.81. Подопечные Ильи Воробьёва преодолевали эту планку лишь в двух матчах из восьми, а «Ак Барс» поберёг Рейдеборна во встрече с «Нефтехимиком». Ждём от отдохнувшего шведа надёжного выступления.

Ставки на матч «Металлург Мг» — «Ак Барс»

«Лис» категорически не хватает хотя бы на 30-40 минут ровной и цельной игры, из-за чего практически каждый поединок превращается в американские горки. Постепенно «Металлург» выбирается из ямы, но побеждать грандов при таких перепадах можно только при немалой доле везения. Сыграем по коэффициенту и проверим П2 за 2.60.



Ставка №1: победа «Ак Барса» за 2.60.



Ставка №2: ИТМ 2,5 шайбы «Металлурга» за 1.81.