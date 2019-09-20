Россия – Греция, Словения – Болгария. Прогнозы на волейбольный Евро-2019

21 сентября на чемпионате Европы по волейболу пройдут матчи 1/8 финала. Сборная России сыграет с Грецией, а Словения померится силой с Болгарией.

Анализ матча Россия – Греция (21.09.2019)

Сборная России в матче со Словенией наконец-то показала товар лицом. Похоже, это и есть основной состав, да и концентрация у ребят появилась. Хороший матч отыграли. Да, потеряли Куркаева до конца чемпионата, Ильяс уже покинул расположение сборной, но начал оживать Мусэрский, да и Вольвич смотрится интересно.



Понятно, что 1/8 финала – это барьер более чем проходной. За первое место в группе команда Туомаса Саммельвуо получила весьма сладкого соперника – сборную Греции. Как греки попали в плей-офф – отдельная история! Если коротко: у трёх команд (Румынии, Греции и Португалии) после группового этапа было поровну побед, очков и одинаковое соотношение выигранных и проигранных сетов. Пришлось считать соотношение всех мячей. Так вот, у Греции оно оказалось лучше, чем у Португалии. На 0,002! Чтобы вы понимали, это один выигранный мяч. За 5 игр. Такие вот везунчики.



В остальном это среднего уровня команда, обыгравшая в группе только сборную Румынии. Да, удалось взять сет у Италии, но итальянцы пока явно не в порядке. Говорить об игровой модели сборной Греции сложно. Я бы назвал её «как придётся». Есть мощный диагональный Никос Зупани, есть интересный доигровщик Протопсалтис. Они выделяются.



Стоит сборной России начать подавать чуть сильнее среднего, как игра греков развалится. На высоких передачах игра сведется к системе «подкинь повыше на диагонального», а тот особой изобретательностью в атаке не отличается. Так что проблем у россиян не возникнет. На каждой позиции у Туомаса Саммельвуо игрок на две головы выше классом, чем у Димитриоса Андреопулоса.

Ставки на матч Россия – Греция (21.09.2019)

Букмекеры прекрасно понимают, что шансов у Греции никаких. Да, возможно, «эллины» зацепятся в одной из партий, для них это будет успехом. Эта игра для них призовая, они вытянули счастливый билет. Фора (-20.5) за 1.90 – хороший вариант для ставки. Обыграть Грецию с преимуществом в 7 очков в каждом из сетов – вполне посильная задача для сборной России. Особенно если полетит подача. В игре со Словенией прогресс в этом направлении был хороший.

Ставка: победа России с форой (-20.5) за 1.90.

Анализ матча Словения – Болгария (21.09.2019)

Пожалуй, это самый интересный матч 1/8 финала. Две команды с амбициями, в составе которых есть хорошие игроки, но нет баланса.



Словения играет дома, им не нужен был переезд, поэтому команда Альберто Джулиани – фаворит, пусть и неявный. Слишком много в игре этой команды зависит от Тине Урнаута. Как только лидеру дали отдохнуть – последовало поражение от Северной Македонии.



При этом состав у словенцев очень и очень приличный. Клемен Чебуль, Ян Козамерник, Деян Винчич, Ален Пайенк – все это ребята хорошего европейского уровня. Но психология свою роль играет. Впрочем, с Болгарией Урнаут, конечно же, будет играть.



Сборная Болгарии прошла первый этап в свою силу. Без шансов проиграли Франции, поборолись с Италией, аутсайдеров не без проблем, но обыграли. Здесь тоже многое зависит от одного игрока – Цветана Соколова. Он не сказать что в идеальной форме, но состояние неплохое. Подачей будет помогать Скримов, если ещё и молодой Атанасов не поплывёт, то шансы у болгар появятся.

Будь игра в Болгарии, можно было бы смело проверять победу этой сборной. А так… Болгары уже отучили от громких побед на выезде. К тому же у них был переезд, пусть и не такой длительный. Но сбрасывать со счетов эту команду никогда нельзя. Если «братушки» ловят кураж, их попробуй останови. Сборная Бразилии может лекцию прочитать на эту тему, еле-еле вытащили южноамериканцы матч на олимпийском отборе.

Ставки на матч Словения – Болгария (21.09.2019)

Матч в Словении, поддержка зала и уже пристрелянные ориентиры – за хозяевами. Поэтому болгарским принимающим придётся несладко, подача у Словении летит хорошо. Хозяева – фаворит встречи, ставка в экспресс за 1.55 – хороший вариант.



Но мы пойдём ещё дальше и рискнём поставить на фору по сетам (-1.5) за 2.10. Не видно, откуда сборная Болгарии будет черпать свой кураж, а одного Соколова, боюсь, для победы над сбалансированной Словенией не хватит. Проверим!

Ставка: победа Словении с форой по сетам (-1.5) за 2.10.

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