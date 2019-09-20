«Манчестер Сити» — «Уотфорд». Прогноз: подарки от Гвардиолы закончились

21 сентября на стадионе «Этихад – Сити оф Манчестер» в матче шестого тура АПЛ «Манчестер Сити» встретится с «Уотфордом». Эксперты не сомневаются в уверенной победе гостей и предлагают поставить на «горожан» за 1.1. Виктория «шершней» доступна в букмекерских конторах за сумасшедший коэффициент 33.0.

Прогноз матча «Манчестер Сити» — «Уотфорд» (21.09.2019)

В АПЛ прошло только пять туров, а действующий чемпион турнира и главный фаворит уже успел дважды потерять очки. Если ничью «горожан» со «шпорами» ещё можно списать на дикое невезение и уровень соперника, то оплеуха от «Норвича» послужила справедливым наказанием за катастрофические провалы в обороне.



На неделе «Манчестер Сити» играючи расправился с «Шахтёром» в Лиге чемпионов, а Гвардиола предоставил отдых некоторым лидерам. С другой стороны, когда у команды при травмированном Сане на скамейке остаются Агуэро, Силва и Сильва, а на результате это не сказывается, то ротация действительно выглядит логичным и оправданным инструментом.



«Уотфорд», впечатливший многих экспертов в прошлом сезоне, уже успел отправить в отставку главного тренера. На место Хави Грасии пришёл хорошо знакомый владельцам «шершней» Кике Санчес Флорес. В первом поединке с новым рулевым Клеверли и компания отыгрались с 0:2 с «Арсеналом», а в концовке могли и вовсе вырвать победу.



Как бы ни впечатлял «Уотфорд», для экспертов «шершни» являются явным аутсайдером. Виктория гостей идёт в букмекерских конторах за сумасшедший коэффициент 33.0, расклад сил очевиден. В очных поединках у «Манчестер Сити» 11 побед подряд, при этом в шести последних встречах зафиксированы следующие результаты: 5:0, 6:0, 3:1, 2:1, 3:1 и 6:0.



Исходя из упомянутой статистики, за коэффициент 1.79 мы проверим победу «горожан» при общем тотале больше 3,5. Указанный вариант не сыграл лишь в одном случае, когда команды соперничали на поле «Уотфорда». На «Этихад – Сити оф Манчестер» история нам благоволит. Команда Хосепа Гвардиолы в ближайших поединках будет стараться громить каждого, кто попадётся на её пути.



Периодические ошибки в обороне показывают, что «Манчестер Сити» лучше не доводить дело до нервотрёпки. Для спокойствия и избегания каких-либо случайностей «горожанам» разумнее побеждать с запасом, что они прекрасно умеют делать. «Уотфорд» обладает скоростными и резкими исполнителями, однако против команды Хосепа Гвардиолы «шершням» придётся большую часть матча бегать без мяча.

Для старта АПЛ «Манчестер Сити» уже разбазарил слишком много очков, чтобы в родных стенах давать шансы одному из аутсайдеров. Сбои в результатах у команды Хосепа Гвардиолы носят характер статистической погрешности. С системной точки зрения у «горожан» полный порядок. Игровой рисунок и мотивация не вызывают сомнений. Скромный «Уотфорд» едет в логово льва на растерзание.

Ставка на матч «Манчестер Сити» — «Уотфорд»

«Уотфорд» является одним из самых удобных соперников для «Манчестер Сити». В шести последних очных встречах «горожане» неизменно оказывались сильнее, и лишь в одном случае в сумме забивалось меньше четырёх мячей. За коэффициент 1.79 мы возьмём победу команды Хосепа Гвардиолы при общем тотале больше 3,5.



Ставка: победа «Манчестер Сити» при тотале больше 3,5 за 1.79.



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