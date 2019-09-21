«Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз: букмекеры оставили очевидный верняк

В последних матчах «молотобойцев» и «красных дьяволов» прослеживается один и тот же тренд.

22 сентября на стадионе «Олимпийский» в матче шестого тура АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» встретится с «Манчестер Юнайтед». Согласно котировкам экспертов, больше шансов на победу у «красных дьяволов». Поставить на коллектив Уле-Гуннара Сульшера аналитики предлагают за 2.25. Виктория «молотобойцев» оценивается букмекерами коэффициентом 3.22.

Прогноз матча «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед» (22.09.2019)

Спустя пять туров в АПЛ таблица вряд ли могла разбиться на несколько обособленных групп, а с учётом фантастической конкуренции, единственным логичным вариантом представлялась только сумасшедшая плотность. «Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» стартовали в новом сезоне по-разному. «Молотобойцы» отхватили 0:5 от действующего чемпиона, а «красные дьяволы» разгромили «Челси» 4:0.

Тем не менее, сейчас коллективы Мануэля Пеллегрини и Уле-Гуннара Сульшера имеют в активе по восемь очков в турнирной таблице. Рэшфорд наконец-то попал с точки в поединке с «Лестером», и «Манчестер Юнайтед» прервал трёхматчевую серию без побед. На неделе «красные дьяволы» дома с минимальным счётом одолели «Астану», но о какой-либо дополнительной нагрузке говорить не приходится. Практически все футболисты, выходившие в тот вечер на «Олд Траффорд», в нынешнем сезоне чаще остаются на лавке.

У «Вест Хэм Юнайтед» дела также пошли в гору. «Молотобойцы» прихлопнули в гостях «Уотфорд», которым тогда ещё руководил Хави Грасия, в кубковом поединке разобрались с «Ньюпортом», дома переиграли «Норвич» и разошлись миром с «Астон Виллой». Парни Мануэля Пеллегрини не проигрывают уже на протяжении пяти матчей, серия очень достойная.

Букмекеры отдают предпочтение гостям, однако предсказывать победителя в предстоящей встрече слишком опасно. «Вест Хэм» сейчас в отличном настроении, у команды впервые за долгое время пошла игра, наладилось взаимопонимание, а тут ещё и поддержка одних из самых громких фанатов. «Манчестер Юнайтед» способен взять три очка за счёт мастерства отдельных исполнителей, впрочем, есть более надёжное предложение для ставки.

За коэффициент 1.72 мы возьмём общий тотал меньше 3. Самым логичным аргументом для нашего выбора стоит назвать статистику. В пяти последних матчах с участие «Манчестер Юнайтед» зрители ни разу не видели больше трёх мячей. На том же интервале, но уже с «Вест Хэм Юнайтед» зафиксирован только один неподходящий для нас результат – «молотобойцы» одолели «Уотфорд» 3:1.

Обе команды уважают и опасаются друг друга, поэтому велика вероятность осторожных действий и минимизации риска на своей половине поля. «Красные дьяволы» уже на 8 минуте повели 1:0 с «Лестером», в матче больше голов не было. «Вест Хэм» не пропускает в трёх поединках подряд. В обороне и у тех и у других наметился определённый прогресс.

Тотал меньше 3 позволяет нам рассчитывать на возврат в случае какого-либо экстраординарного развития событий. Откровенно говоря, не совсем понятны основания букмекеров для поднятия планки общей результативности. Возможно, эксперты знают то, что неизвестно остальным, но по вводным данным напрашивается низ.

Ставка на матч «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед»

Матчи первого тура АПЛ с участием «Вест Хэма» и «Манчестер Юнайтед» получились сверхрезультативными. Затем команды провели по пять официальных встреч, и только в одной из них зрители увидели больше трёх мячей. При столь очевидной статистике мы обязаны проверить общий тотал меньше 3 за 1.72.

Ставка: тотал меньше 3 за 1.72

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