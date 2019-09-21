«Севилья» — «Реал Мадрид». Прогноз: Лопетеги передаст привет Зидану

22 сентября в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч пятого тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Реалом». Букмекеры отдают минимальное преимущество гостям: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 2.55.

Анализ матча «Севилья» — «Реал Мадрид» (22.09.2019)

«Реал» доигрался до того, что на его победу в матче чемпионата Испании не против «Барселоны» или «Атлетико» дают коэффициент 2.55, хотя играть будет основа. Пусть даже речь идёт о выезде в логово лидера турнира. В минувшем сезоне «сливочные» были ужасны, однако их выигрыш на «Рамон Санчес Писхуан» тогда шёл за 1.75-1.80.

В общем, контраст потрясающий. И самое обидное, что «Реал» полностью заслужил подобное отношение. Единственное, что худо-бедно соответствует привычной планке, — это результаты на внутренней арене. Восемь очков в четырёх турах и третье место в таблице – вполне достойно. У «Барселоны», например, на балл меньше.

Беда в том, что неплохой старт связан с календарём, а не с качеством футбола. Подопечные Зинедина Зидана со скрипом одолели «Сельту» (3:1) и «Леванте» (3:2), а с «Вальядолидом» (1:1) и «Вильярреалом» (2:2) скатали ничьи. Строго говоря, для топ-клуба расписание было курортным – сплошь середняки.

А вот по уровню игры «сливочные» на данном этапе откровенно не тянут. В этом смысле головомойка от «ПСЖ» (0:3) в Лиге чемпионов случилась как нельзя кстати. Мадридцы действительно оказались хуже во всём. После такого разгрома недооценивать масштаб проблем и считать их чем-то временным довольно сложно.

«Севилья» восхитительно начала сезон, добыв 10 очков в четырёх поединках. Новички действительно пришлись ко двору, отреаленный из Мадрида Хулен Лопетеги ловко взялся за дело, а у ворот Томаша Вацлика моменты возникают крайне редко. Один пропущенный мяч – это и вправду круто. Но есть два вопроса.

Первый – красно-белым тоже достался изумительный календарь. «Эспаньол» (2:0), «Гранада» (1:0), «Сельта» (1:1) и «Алавес» (1:0) – ничего страшного нет даже близко. Команда ещё не проходила испытание топ-клубом. «Реал» сейчас на него не шибко похож, но на фоне Крооса, Азара и Йовича «Севилья» может оказаться не такой уж сильной.

Всё же злые и мотивированные после разгрома от «ПСЖ» мадридцы способны выдать сильный матч даже без внятной структуры, на голом классе исполнителей. Судя по интервью, унизительное поражение их задело. Раз так, можно рассмотреть гол «Реала» в первом тайме за 1.88 или даже гол «Реала» к 36-й минуте за 2.22.

Второй момент – «Севилья» отыграла в еврокубках в четверг вечером, то есть на сутки позже. Несмотря на разгром «Карабаха» (3:0), попотеть определённо пришлось – первый мяч удалось забить только на 62-й минуте. Состав был довольно близок к оптимальному, да и перелёт из Азербайджана не самый близкий.

Также мы бы проверили ничью за 3.85. На сегодня соперники сопоставимы по уровню. «Севилья» может не успеть восстановиться, а «Реал» играет жутко неровно. Голы наверняка будут в обе стороны, но на «обе забьют» дают скромнейшие 1.50. Вариант по вкусу – 1Х + обе забьют за 2.19.

Ставки на матч «Севилья» — «Реал Мадрид»

«Реал» сейчас ужасен, но «Севилья» отыграла в еврокубках в четверг вечером, первый мяч «Карабаху» удалось забить только на 62-й минуте. Состав был довольно близок к оптимальному, да и перелёт из Азербайджана не самый близкий. Команда ещё не проходила испытание топ-клубами, обыграв «Эспаньол» (2:0), «Гранада» (1:0), «Сельта» (1:1) и «Алавес» (1:0). Проверим ничью.

Ставка №1: гол «Реала» к 36-й минуте за 2.22.

Ставка №2: ничья за 3.85.