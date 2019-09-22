«Лион» — «ПСЖ». Прогноз: Неймар и Ди Мария добьют соперника «Зенита»

22 сентября в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» состоится матч шестого тура чемпионата Франции между «Лионом» и «ПСЖ». Букмекеры отдают явное преимущество гостям: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.98.

Анализ матча «Лион» — «ПСЖ» (22.09.2019)

«Лион» очень бодро стартовал в чемпионате Франции, одержав две победы с общим счётом 9:0 над не самыми слабыми соперниками. «Монако» получил три мяча, «Анже» достались все шесть. А вот дальше дело совсем не пошло – миновало уже четыре тура, но больше выиграть ни разу не удалось.

Началось всё с обидного поражения от «Монпелье» (0:1): «львы» точно не были

хуже, но пропустили, а в дебюте второго тайма остались в меньшинстве. Отыграться не вышло. Затем случились результативные ничьи с «Бордо» (1:1) и «Амьеном» (2:2). Оба раза «Лион» вёл в счёте и упускал победы. В Амьене вообще пропустил на 92-й минуте.

Плюс ничья в матче Лиги чемпионов с «Зенитом», которую тоже едва ли можно считать успехом. Французы исправно контролировали мяч, вот только с остротой имели огромные проблемы. Если бы не внезапная лезгинка Магомеда Оздоева на краю штрафной, питерцы вполне могли бы удержать победу.

Вот и получается, что на внутренней арене побед нет уже на протяжении четырёх туров, а в еврокубках не удалось обыграть прямого конкурента на своём поле. Нельзя сказать, что под Силвиньо на фоне неудач вовсю шатается кресло, но сравнение с предыдущим главным тренером Бруно Женезио бразилец пока не выдерживает.

Набранные очки во встрече с местным гегемоном очень помогли бы наставнику, но имеется проблема – «ПСЖ» сейчас на ходу. В строй вернулся Неймар, Кейлор Навас в полном порядке, в Лиге 1 одержаны три победы подряд с общим счётом 7:0 (иногда, правда, совсем на тоненького), а в Лиге чемпионов размазан «Реал».

Разгромная победа над мадридцами (3:0) получилась крайне убедительной. Подопечные Томаса Тухеля действительно были лучше во всём и при большей доле везения могли бы забить пять-шесть мячей. Победа над «Лионом» завершит великолепную неделю и увеличит отрыв между командами до семи очков.

В последнее время «Лион» часто вставлял парижанам палки в колёса (две победы в четырёх предыдущих очных встречах), но это было при Женезио. Сейчас «львы» не так хороши, зато те неудачи способны помочь действующему чемпиону Франции настроиться должным образом. П2 за 1.98 или даже П2 с форой «-1» за 2.72 смотрятся прекрасно.

Ставки на матч «Лион» — «ПСЖ»

«Лион» испытывает проблемы — на внутренней арене побед нет уже на протяжении четырёх туров, а в еврокубках не удалось обыграть прямого конкурента на своём поле. «ПСЖ», напротив, сейчас на ходу. В Лиге 1 уже одержаны три победы подряд с общим счётом 7:0, а в Лиге чемпионов размазан «Реал». Возьмём П2 с форой «-1» за 2.72.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой «-1» за 2.72.